Графік подачі води зʼявиться по всій Україні? Нардеп забив на сполох

За словами Богдана Кицака, у всіх містах у певний час може бути тимчасового припинено водопостачання

Перехід на погодинну подачу води повʼязаний із великими боргами

У квітні «Рівнеоблводоканал» планує перейти на подачу води із пониженим тиском у визначені години. Це призведе до тимчасового припинення водопостачання у певний час. Подібні рішення поширюватимуться по всій Україні через борги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Богдана Кицака в ефірі «Вечір.Live».

За словами нардепа, прецеденти, які зараз з’являються в Рівному та Івано-Франківську, повʼязані із рівнем заборгованості «на десятки мільярдів».

Парламентар не дав оцінки ефективності нової моделі, але попередив, що негативна реакція суспільства вже почалася. Кицак вважає, що потрібно знаходити якесь ефективне рішення для розвʼязання проблеми.

У квітні в місті Рівне почнуть подавати воду населенню із пониженим тиском в окремі години, підготовка до такого режиму вже триває. Для багатьох споживачів це означатиме зниження напору води в кранах, а мешканці верхніх поверхів, ймовірно, на певний час зовсім залишаться без води.

У «Рівнеоблводоканалі» розуміють, що це може спричинити незручності, проте наголошують, що у нинішній ситуації це вимушений крок, альтернативи якому немає.

Як повідомив в.о. директор «Рівнеоблводоканалу» Андрій Грухаль, подача води із пониженим тиском відбуватиметься в окремі години вдень, тоді, коли вартість тарифу електроенергії найбільша, а також у нічний час.

Згодом стало відомо, що рішення про погодинну подачу води у Рівному скасували. У Рівненській облраді провели нараду з представниками підприємств, влади міста та області і дійшли консенсусу.

До слова, комунальний концерн «Центр комунального сервісу» (ЦКС) нагадав споживачам, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги у Києві, про можливість укладення договору реструктуризації (розстрочення) заборгованості. Оформлення такого договору допоможе погасити борг за житлово-комунальні послуги рівними частинами (узгодивши зручний термін) та уникнути нарахування пені і додаткових судових витрат.