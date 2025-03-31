Зеленський розповів про дипломатичні плани України у квітні

Глава України: «Ми будемо працювати й надалі для того, щоб відповідальність Росії за війну була – і була відчутною»

За словами президента, Україна намагатиметься максимально активно використовувати всі можливості дипломатії

Українська влада спланувала дипломатичну роботу на квітень. Зокрема, представники Офісу президента та урядовці проводитимуть перемовини з партнерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимир Зеленського.

За словами президента, пріоритети чіткі – максимально захищати наших людей та українські позиції.

«Максимально активно використовувати всі можливості дипломатії та працювати разом із партнерами: з Америкою, з Європою, з усіма іншими – працювати конструктивно, щоб мир був досягнутий, і, звичайно, робити все можливе, щоб ми могли підтримувати наших людей, стійкість нашої держави та всі необхідні зв’язки зі світом», – пояснив глава нашої держави.

Нагадаємо, Російська Федерація скоїла понад 137 тис. воєнних злочинів на території України за час повномасштабної війни.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів із представниками Росії, зокрема з бізнесменами, якщо вони мають реальне бачення завершення війни.

До слова, війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.