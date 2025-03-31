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ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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ЄС з 2027 року визнаватиме українські електронні підписи і печатки
Українці зможуть підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС
фото з відкритих джерел

Україна є першою країною, яка не входить до ЄС, чиї електронні підписи вже технічно валідуються в Євросоюзі

 

Україна та Європейський Союз оновили спільний робочий план у сфері електронної ідентифікації і довірчих послуг. За умови успішного виконання цього Плану ЄС із 2027 року визнаватиме всі українські електронні підписи і печатки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство цифрової інформації України.

«Наступного року ЄС визнає окремі українські електронні підписи, печатки та інші довірчі послуги, а з 2027 року всі українські засоби електронної ідентифікації отримають автоматичне визнання в ЄС», – йдеться в повідомленні відомства.

Українці зможуть безперешкодно підписувати документи, користуватися європейськими онлайн-сервісами та вести бізнес у ЄС, використовуючи українські електронні підписи, пояснили у Мінцифри.

У межах оновленого плану Україна та ЄС проведуть:

  • оцінку українського законодавства на відповідність вимогам ЄС – Регламенту eIDAS, Директиви NIS2 та GDPR
  • визначення процедур співробітництва між Україною та Єврокомісією.
  • тестування транскордонної сумісності електронних довірчих послуг.
  • перевірку двосторонніх процедур співробітництва.

У Мінцифри наголосили, що Україна – це перша країна, яка ще не є членом ЄС, чиї електронні підписи та печатки вже технічно валідуються в Євросоюзі. Українці можуть підписувати європейські документи «Дія.Підписом-EU». 

Нагадаємо, у квітні 2023 року у «Дії» з’явилася опція підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу. Зокрема, у застосунку «Дія» сталі доступні два варіанти підпису – за українським стандартом (ДСТУ) та міжнародним (ECDSA).

Також «Главком» повідомляв, що Рада Євросоюзу схвалила допомогу Україні на €3,5 млрд в рамках програми Ukraine Facility. Це був вже третій платіж для України в рамках Ukraine Facility, і для його отримання Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС.

 

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України

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