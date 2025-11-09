Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер

Нестор з 1999 року живе у Франції

Участь Нестора у турнірі зі спортивного покеру була використана для церковних інтриг

Митрополита Нестора, який керував парафіями Російської православної церкви (РПЦ) у Західній Європі, потрапив під церковний суд через гру у покер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідницю церкви Ксенію Лученко.

За словами Лученка, повідомлення про участь митрополита Корсунського та Західноєвропейського Нестора (Сиротенка) у турнірі зі спортивного покеру у Чехії з'явилося у соцмережах та було використане для церковних інтриг. Внаслідок цього з'явилося розпорядження патріарха.

Вона також зазначила, що Нестор грає багато років, відкрито, під своїм власним ім'ям і в 2024 році, наприклад, посів 20 місце у чемпіонаті Франції. Він з 1999 року живе у Франції.

«Фактично, звісно, ​​хтось митрополита підставив. Хто саме, поки що неясно. Зате приблизно зрозуміло, за що – має суб'єктність, завжди був на боці своїх священиків, а не патріархії, заступався за них. Ну і погляди, звісно. Не пропагував «русскій мір». Недостатньо низько кланявся», – пише Лученко.

Внаслідок усунення з посади митрополита Нестора Західноєвропейський екзархат, що включає Францію, Іспанію, Португалію та Італію, переходить під тимчасове управління митрополита Марка (Головкова). Він уже перебуває на посаді тимчасового глави Будапештської єпархії.

