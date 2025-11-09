Головна Спорт Новини
Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер

Митрополит РПЦ потрапив під церковний суд через гру в покер
Нестор з 1999 року живе у Франції

Участь Нестора у турнірі зі спортивного покеру була використана для церковних інтриг

Митрополита Нестора, який керував парафіями Російської православної церкви (РПЦ) у Західній Європі, потрапив під церковний суд через гру у покер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідницю церкви Ксенію Лученко.

За словами Лученка, повідомлення про участь митрополита Корсунського та Західноєвропейського Нестора (Сиротенка) у турнірі зі спортивного покеру у Чехії з'явилося у соцмережах та було використане для церковних інтриг. Внаслідок цього з'явилося розпорядження патріарха.

Вона також зазначила, що Нестор грає багато років, відкрито, під своїм власним ім'ям і в 2024 році, наприклад, посів 20 місце у чемпіонаті Франції. Він з 1999 року живе у Франції.

«Фактично, звісно, ​​хтось митрополита підставив. Хто саме, поки що неясно. Зате приблизно зрозуміло, за що – має суб'єктність, завжди був на боці своїх священиків, а не патріархії, заступався за них. Ну і погляди, звісно. Не пропагував «русскій мір».  Недостатньо низько кланявся», – пише Лученко.

Внаслідок усунення з посади митрополита Нестора Західноєвропейський екзархат, що включає Францію, Іспанію, Португалію та Італію, переходить під тимчасове управління митрополита Марка (Головкова). Він уже перебуває на посаді тимчасового глави Будапештської єпархії.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

