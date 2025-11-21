Введення у храм Пресвятої Богородиці: істрія свята, молитви, традиції та заборони

Введення Пресвятої Богородиці в храм – це не лише релігійна подія, а й глибокий духовний символ, що передвіщає підготовку до народження Спасителя

21 листопада 2025 року православні та греко-католики відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найбільших і найшанованіших свят церковного року. Свято присвячене події, коли батьки Діви Марії, праведні Йоаким і Анна, привели свою трирічну доньку до Єрусалимського храму, виконуючи давню обітницю присвятити дитину Богові.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Історія свята Введення у храм Пресвятої Богородиці

Свято Введення у храм Пресвятої Богородиці належить до дванадесятих свят християнського року і має глибоке коріння в давньоцерковному переданні. Його суть – у вшануванні події, коли праведні Йоаким і Анна привели свою трирічну доньку Марію до Єрусалимського храму, щоб присвятити її Богові.

Походження події

За Переданням, Йоаким і Анна довго не мали дітей і дали обітницю: якщо Господь дарує їм дитину, вони присвятять її на служіння Богові. Коли народилася Марія, батьки виконали свою обіцянку – і у три роки відвели її до храму. У супроводі дівчат із запаленими світильниками Марія ввійшла до святині.

Первосвященник Захарія, натхнений Духом Святим, урочисто ввів її у Святая Святих – місце, куди мав право заходити лише він, і лише раз на рік. Це символізувало особливе обрання Марії та її подальшу роль у Божому задумі спасіння людства.

Розвиток і встановлення свята

Свято почали відзначати в Єрусалимі вже у IV столітті. Археологічні дані та стародавні рукописи свідчать, що перше літургійне святкування відбулося після освячення храму Святої Анни, збудованого імператрицею Євдокією неподалік від місця, де, за переказами, жила родина Богородиці.

У VI–VIII століттях свято поширилося у всій Візантійській імперії та стало частиною церковного календаря. На Русь воно прийшло разом із хрещенням та візантійською літургійною традицією.

Богословське значення

Церква розглядає подію Введення як:

передвістя втілення Христа, адже Діва Марія готувалася стати Матір’ю Спасителя;

приклад покори та чистоти, бо Марія добровільно приймає шлях служіння Богові;

образ духовного входження людини у Божу присутність, коли віруючий прагне чистоти серця.

Народні уявлення та українська традиція

На українських землях Введення завжди мало сильний культурний відтінок. Народ називав це свято "Введенням" або "Введенієм" і вважав рубіжним у переході до зими. Саме звідси приказки:

«Пресвята Богородиця зиму вводить»

«Яка погода на Введення - така й зима буде»

У давні часи цього дня завершували важливі господарські роботи, починали зимові ремесла, а також молилися про добрий рік і захист родини.

Молитви до Пресвятої Богородиці

Царице Небесна, оплот мій і надіє моя, зверни на мене свій погляд і не зречися щирого прохання про захист. Не кидай мене напризволяще, відведи біди від мене і моїх близьких. Не дозволь вгодити в тенета диявольські та вбережи від його послідовників. Подаруй захист свій і благословення, пом'якши серця і посіли в них співчуття. Амінь Царице моя преблага, надіє моя і притулок, скорботних радість, кинутих підтримка! Забери біди мої, забери скорботу, допоможи мені немічному знайти силу і віру, щоб протистояти негараздам. Тугу мою пом'якши, втіш серце та не дозволь збитися з вірного шляху Амінь Богородице, до твоєї допомоги кличу і на тебе уповаю. Ти бачиш мою слабкість, тож подаруй виправлення і навчи любити Господа всією душею і думками. Подаруй благодать свою, милосердно, та даруй старанність жити праведно. Донеси негідне прохання моє до батька нашого. Ниспошли мені своє благословення Амінь О, Пресвята Діва Марія, прийми молитву цю від мене, недостойної слуги Твоєї, і піднеси її до Престолу Бога Сина Твого, та милостивий Він буде до благань наших. Вдаюся до Тебе як до заступниці нашої: почуй нас, що моляться тобі, покрий нас покровом твоїм, і випроси у Бога Сина Твого нам всіх благ: подружжю любові та згоди, дітям слухняності, скривдженим терпіння, скорботним благодушності, всім же нам розуму і благочестя, милосердя і лагідності, чистоти та правди. Збережи мене від гордості та самолюбства, дай же мені працьовитості й благослови труди мої. Як Закон Господа Бога нашого наказує людям в чесному шлюбі жити, то приведи мене, Матір Божа, до чесного і достойного чоловіка. Не для догоди бажанням моєму, але для виконання призначення Отця нашого Святого, бо Він Сам сказав: недобре людині бути одній, і створив чоловікові дружину в помічницю, благословив їх рости разом, плодитися і населяти землю. Пресвята Богородице, почуй смиренну молитву з глибини серця дівочого мого: дай мені чоловіка працьовитого, справедливого і благочестивого, щоб ми в любові з ним і в злагоді прославляли тебе і милосердного Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині та повсякчас і на віки віків Амінь

Народні прикмети на 21листопада:

Кажуть, що Введення – це ворота зими. У всякому разі, зазвичай приблизно в цей час на землю лягав сніг, який не танув вже до самої весни

Якщо сніг після Введення не розтанув – чекай доброго врожаю хліба

Морозний день віщує холодну і сніжну зиму

Ясна погода пророкує неврожай, і навпаки

Мороз – літо наступного року буде дуже спекотним, а на найближчі свята буде холоднеча

Здалеку чути дзвін дзвонів – буде мороз, а якщо дзвін глухий, то це пророкує снігопад

Якщо в печі пшоняна каша рум’яниться, то випаде сніг

Кінь упирається – прикмета до того, що скоро сніг випаде.

Що не можна робити 21 листопада:

На Введення заборонено сильно веселитися, краще сходіть на тихі посиденьки в гості, а ще краще – в храм на ранкову або вечірню службу. Також не можна відмовляти у милостині нужденним.

Ще категорично заборонено укладати шлюби. А ось хрестити дітей можна.

Заборонено також займатись важкою роботою, а ще: