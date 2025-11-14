Головна Гроші Особисті фінанси
50 тис. грн за народження дитини. Зеленський підписав закон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
50 тис. грн за народження дитини. Зеленський підписав закон
Новий порядок виплат при народженні дитини стосуватиметься лише тих матерів, які народять після 1 січня 2026 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Закон набуде чинності 1 січня 2026 року

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Закон має створити умови для підвищення рівня народжуваності, поєднання батьківства з професійною зайнятістю шляхом підтримки сімей у допологовий, післяпологовий та період догляду за дитиною після її народження.

50 тис. грн за народження дитини. Зеленський підписав закон фото 1

Одноразова виплата при народженні: Допомога при народженні першої чи наступної дитини зросте до 50 тис. грн. Ця сума буде виплачена одноразово, на відміну від попереднього порядку, коли виплата (41 280 грн) розподілялась на кілька місяців.

Гнучкий «Пакунок малюка»: Тепер набір для новонародженого можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності, що значно розширює можливості для батьків.

Щомісячна допологова допомога: Жінки, які офіційно не працевлаштовані, зможуть отримувати щомісячну допомогу в розмірі 7 тис. грн протягом періоду вагітності.

Підтримка по догляду за дитиною до року: Держава виплачуватиме 7 тис. грн щомісяця мамі, татові, або бабусі/дідусю, якщо вони доглядають за дитиною до 1 року.

Ініціатива «єЯсла»: Якщо один із батьків вирішив вийти на роботу після того, як дитині виповнився 1 рік, він може отримувати щомісячну компенсацію за дитячий садок у розмірі до 8 тис. грн. Альтернативою є сплата державою ЄСВ за того з батьків, хто залишається з дитиною, щоб зберегти його страховий стаж для пенсії.

Одноразова допомога для першокласників: Вводиться виплата в розмірі 5 тис. грн кожному першокласнику. Цей «Пакунок школяра» призначений на придбання речей до школи та надаватиметься всім родинам, незалежно від їхнього доходу.

Варто зазначити, що закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

До слова, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.

Теги: соцвиплати діти Володимир Зеленський

