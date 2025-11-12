Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 13 листопада в церковному календарі – День пам’яті святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського

13 листопада православна церква вшановує пам'ять святителя Іоана Златоуста, одного з найбільших проповідників і вчителів Церкви. Це свято присвячене його надзвичайному красномовству, невтомній боротьбі за справедливість та його великому внеску в упорядкування Літургії.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 листопада 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Іоана Златоуста, архієпископа Константинопольського

Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2025: традиції та молитва фото 1

13 листопада християни вшановують пам'ять святителя Іоана Златоуста (бл. 347–407). Він був названий «Золотоустим» за своє неперевершене ораторське мистецтво та здатність глибоко й доступно тлумачити Святе Письмо. Будучи архієпископом Константинополя, він прославився як суворий викривач моральних вад серед знаті та кліру, а також як покровитель бідних. За свою безкомпромісну позицію Іоан двічі був вигнаний і помер на засланні. Його найбільший спадок – чин Божественної Літургії, яка і досі звершується у православних храмах.

Молитви дня

О, великий святителю Іоане Златоусте! Ти, що прийняв від Господа благодать проповідувати слово істини, молимо Тебе: зміцни наші сили в боротьбі з гріхами. Допоможи нам набути істинне розуміння віри, навчи нас творити милостиню і бути милосердними до ближніх. Захисти нас від ворогів видимих та невидимих і виблагай нам у Бога прощення гріхів та мирне життя.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народі вважалося, що з цього дня починається справжнє осіннє похолодання, і слід було остаточно утеплити житло.

  • Сильний вітер 13 листопада – ознака того, що зима буде вітряною і сніжною.
  • Якщо цього дня випав іній – чекайте на гарний урожай наступного року.
  • Поява туману – до швидкого потепління (відлиги).
  • Небо чисте та ясне – на наступний день погода буде холодною.

