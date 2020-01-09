Президент оголосив в Україні день жалоби через катастрофу літака в Ірані



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Жертвами авіакатастрофи в Ірані стали 11 українців

Указ глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії

Президент Володимир Зеленський постановив оголосилити 9 січня днем жалоби у зв’язку з авіакатастрофою пасажирського літака компанії МАУ в Тегерані, внаслідок якої загинули 11 громадян України.

Про це вночі у четвер повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Відповідний указ глава держави підписав за результатами робочої наради з питань, пов’язаних із катастрофою літака української авіакомпанії», - йдеться у повідомленні.

У цей день на будівлях мають бути приспущені державні прапори України. Також скасовуються розважальні заходи та вносяться зміни до програм теле- та радіопередач.

Зазначимо, що розслідувачі Bellingcat перевірять версію про можливу ракетну атаку на літак МАУ.

Нагадаємо, цієї ночі до Тегерана з України вирушила слідча група з 45 осіб 12 установ. У Тегерані українські слідчі будуть проводити ідентифікацію тіл загиблих при катастрофі літака Boeing 737, з'ясовувати обставини, за яких сталася трагедія.

Як відомо, в Ірані оголосили 9 січня днем жалоби.

До слова, до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» у Києві люди несуть квіти та свічки у зв'язку з катастрофою літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані.

Раніше рішенням Державіаслужби українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Ірану.

Також Україна заборонила польоти з 9 січня над територією Іраку.

Як повідомлялося, в МЗС пообіцяли надати всю необхідну допомогу родичам загиблих в автокатастрофі українців. Зокрема, для отримання оперативної інформації та консульської підтримки вони можуть звертатися за телефоном оперативно-кризової групи Департаменту консульської служби МЗС України +380 44 238 16 57.

Оприлюднено список українців на борту літака МАУ, що розбився в Ірані. За даними РНБО України, на борту літака МАУ, що зазнав катастрофи в Ірані, були 11 українців - 9 членів екіпажу, а також 2 пасажири.

Україна веде перемовини з Іраном про безпечний виліт літаків, що перевозитимуть загиблих українців.

До відома, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані в середу, 8 січня. Літак прямував з Тегерана до Києва. Всі пасажири загинули.