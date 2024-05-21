У Франції активісти, що показують виставку про звірства РФ, потрапили у загадкову ДТП (фото)

Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції

Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців

Українські активісти, що везуть виставку «Лабіринт Болю» про звірства РФ європейськими містами, потрапили у ДТП у Франції за дивних обставин. Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на коментар голови громадської організації Mrija («Мрія») Андрія Каріоті.

«Ми рухалися у бік Марселю, коли нас підрізали. Я не стверджую, що це було спеціально, але ситуація була дійсно дивна. Наш автомобіль повністю знищений, хоча добре, що ми залишилися живі. Ми шукаємо можливості довести нашу виставку до кінця», – розповів Каріоті.

Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції фото з відкритих джерел

За словами Каріоті, все почалося з Португалії, з міста Порту, де відбувалася виставка. «Під кінець дня на нас напали чотири жінки з ножами й порізали постери нашого «Лабіринту», напали на дівчину, яка з нами стояла. У Португалії це вже набуло розголосу», – повідомив він.

«Те, що відбулося вчора – я не можу сказати, чи це було умисно, бо ми їхали по автобану, 120 км на годину, за 20-30 км від Марселю», – розповів Каріоті.

Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції фото з відкритих джерел

Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції фото з відкритих джерел

Андрій Каріоті повідомив, що машина білого кольору виїхала на смугу обгону, а потім просто вʼїхала в автомобіль українців.

«Ті троє людей навіть не вийшли нам допомогти, просто зупинилися подивитися, що з нами, й повернулися у машину. Вони не визнали своєї вини, хоча удар був ззаду. У нас є свідок, лікарка із Франції, вона сказала, що чула, як вони домовлялися між собою, як зробити нас винними й вона передала це поліції. Тому, чи може бути це спеціально – може бути все», – розповів українець.

Українці, що везуть перфоманс про звірства РФ європейськими містами, потрапили У ДТП у Франції фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Mrija анонсувала акції у 28 країнах Європи, щоб збільшити явку європейців на виборах в Європарламент й водночас проінформувати про звірства, які вчиняє Росія в Україні.

У організації нагадали, що за останні два роки вони реалізували близько 250 акцій щодо підтримки України Європою і два тури фотовиставки в Австрії «Лабіринт Болю» для офіційного визнання Росії країною-терористом.

«Але це все навіть поряд не стоїть з тим, що ми робимо разом з громадами ЄС. Зараз наступив момент надзвичайно важливих, складних та вирішальних для України на наступні 5 років виборів до Європарламенту», – додали активісти.

Активісти Mrija відправили фотовиставку «Лабіринт Болю» з 22.04 у всеєвропейський тур центральними площами найбільших міст Європи (45 міст та 28 країн), щоб сколихнути Європу та показати, що може трапитись, якщо вибори парламенту ЄС завершаться прогнозованим результатом і якщо люди не активізуються.

«Це насправді дасть шанс активізувати людей що підтримують демократичні сили прийти на вибори і проголосувати! Не важливо за якого кандидата! Головне не за проросійського. Так як саме проросійські виборці, які 100 відсотково активізовані і підуть голосувати. Тож цей проєкт сьогодні надважливий і має державне та світове значення», – зазначили активісти.

Mrija – громадська організація, заснована у 2022 році українськими активістами у Відні, Австрія. Мета організації – системне просування українського порядку денного до публічного дискурсу Австрії та ЄС, зміцнення кола симпатиків України, ініціювання та імплементація проєктів у різних сферах, підтримка існуючих ініціатив. Сьогодні Mrija виконує роль єдиного координаційного центру для формування українського контенту в австрійському суспільстві.

Нагадаємо, виставка портретів жінок, що загинули, захищаючи Україну від російських загарбників, відкрилася 13 травня у місті Городок, що на Хмельниччині. Автором портретів захисниць, які віддали своє життя за Батьківщину є колишня журналістка і громадська діячка, а сьогодні офіцер ЗСУ Олена Білозерська.

До слова, у Сеулі проходить виставка «Діти, які малюють надію», де представлені художні роботи українських дітей, які переживають розпочату РФ війну, відобразивши не лише свій трагічний досвід, а й надії на майбутнє. Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України у Республіці Корея.