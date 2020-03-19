Депутати Полтави провели сесію надворі через загрозу коронавірусу



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Сесія міськради Полтави 19 березня відбулась на вулиці

Полтавські депутати вирішили виділити майже 35 млн гривень на протидію поширенню інфекції в місті

Депутати Полтавської міської ради через побоювання коронавірусу провели позачергову сесію на вулиці, у внутрішньому дворі міськради в закритому режимі, однак, пряма трансляція сесії велася в соцмережах.

Депутати прийняли рішення виділити 34,5 млн грн на протидію поширенню коронавірусної інфекції. Як повідомив секретар міської ради Олександр Шамота, значну частину цих коштів спрямують на матеріальне забезпечення полтавських лікарень.

«Також із загальної суми 1 млн 250 тис. грн виділять на програму цивільного захисту населення, а саме на створення матеріального резерву, який знадобиться для патрульних поліцейських і інших працівників, які будуть контролювати в'їзди в Полтаву. Ці мобільні бригади повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Крім цього, 300 тис. грн (по 100 тис. грн на кожну райраду міста) виділять за програмою боротьби зі злочинністю. Ці кошти спрямують громадським формуванням з безпеки», - заявив Шамота.





Крім того, місцева влада повідомила, що на виділені кошти буде придбано 20 апаратів штучної вентиляції легенів, 11133 тест-системи для виявлення коронавірусу. Близько 7 млн грн спрямують на закупівлю засобів індивідуального захисту, більш як 4 млн грн - на придбання ліків.

Також нагадаємо, що сьогодні, 19 березня, в Ірпені відбулася у закритому режимі сесія міської ради. На ній депутати проголосували 154 питання.