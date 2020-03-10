Через коронавірус в Чехії та Польщі заборонили масові заходи



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В Чехії та Польщі через коронавірус заборонили масові заходи

У Чехії вже виявили 40 хворих на коронавірус

Через епідемію коронавірусу в Європі уряд Чеської Республіки заборонив усі заходи, участь у яких беруть понад 100 людей.

Про це повідомив його глава Андрій Бабіш на пресконференції після проведення чергового засідання Ради державної безпеки, –повідомляє Укрінформ.

«Враховуючи епідемію в Європі, ми вирішили вжити надзвичайних заходів: з 10 березня 18:00 забороняються театральні, музичні, кіно-, спортивні, релігійні та мистецькі вистави за участі понад 100 людей», – сказав Бабіш.

Рішення було ухвалене, зокрема, у зв’язку з діагностуванням хвороби в празького таксиста, джерело зараження якого встановити неможливо. Це означає, за словами заступника міністра охорони здоров’я Романа Примули, що настав «переломний момент, коли інфекція, схоже, поширюється в суспільстві».

Також через коронавірус у республіці відсьогодні заборонено відвідування лікарень (за винятком дитячого чи пологового відділення), будинків для літніх людей і хоспісів.

Окрім того, на десяти прикордонних пунктах пропуску на півдні та заході країни вибірково вимірюють температуру особам, котрі прибувають з-за кордону.

З 11 березня скасовується заняття в загальноосвітніх школах, училищах та професійно-технічних навчальних закладах по всій Чеській Республіці.

У Чехії вже зафіксовано 40 випадків інфікування коронавірусом.

Влада Польщі також ухвалила рішення скасувати усі масові заходи, які мають відбутися найближчим часом.«Під час ранкового засідання урядової групи кризового реагування ми ухвалили рішення про скасування всіх масових заходів»,- заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час пресконференції у Варшаві.

Він зауважив, що Німеччина і Франція також зараз запроваджують заборону проведення масових заходів, але визнають, що це зроблено запізно.

«Ми намагаємося діяти з випередженням»,- констатував Моравецький.

Міністр внутрішніх справ й адміністрації Польщі Маріуш Камінський поінформував, що від сьогодні 100% подорожуючих, які перетинатимуть кордон Польщі з Україною, Білоруссю та Росією, проходитимуть санітарний контроль. Санітарний контроль також здійснюватиметься на кордоні Польщі з Литвою, Німеччиною, Чехією та Словаччиною.

За інформацією міністра охорони здоров’я Польщі Лукаша Шумовського, станом на ранок 10 березня у Польщі зафіксовано 18 випадків зараження коронавірусом. Відтак, з вечора 9 березня виявлено два нових випадки зараження коронавірусом. Стан двох заражених оцінюється як тяжкий.

Як відомо, 31 березня у Хожові на півдні Польщі має відбутися матч національних збірних України та Польщі з футболу. Станом на 9 березня на цей матч вже було продано десятки тисяч квитків.

Найбільше хворих на коронавірус зареєстровано в Італії – 9172 осіб. Для боротьби з цією хворобою ввели карантин по всій території Італії. У цій країні заборонено масові заходи, подорожі між провінціями, закриті всі навчальні заходи, перенесені спортивні міроприємства.

Нагадаємо, в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.