Епідемія коронавірусу: Лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію



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Через епідемію коронавірусу лідери ЄС проведуть екстрену відеоконференцію

Президент Європейської ради зазначив, що у зв’язку з коронавірусом лідери країни ЄС зобов’язані посилити скоординований підхід ЄС

У зв'язку з поширенням коронавірусу в Європі лідери країн ЄС проведуть екстрені переговори.

"Щойно говорив з прем'єр-міністром Джузеппе Конте про екстраординарну ситуацію в Італії через коронавірус і підготовку до відеоконференції з членами Європейської ради. Наш обов'язок - посилити скоординований підхід ЄС", - написав президент Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, у зв’язку з подальшим загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням в Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам, які продовжують перебувати в Італії, виявляти підвищену увагу та обережність, дотримуватись рекомендацій та законних вимог місцевих органів влади, вживати необхідних запобіжних заходів для забезпечення власної безпеки, зокрема, що стосується обмежень щодо переміщення всередині країни та місць проживання, уникати скупчень людей, а також повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України.

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