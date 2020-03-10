Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)
У Броварах дезінфекційним засобом обробляють зупинки транспорту, лавки, дитячі майданчики
У зв’язку з посиленням заходів безпеки в умовах можливого розповсюдження коронавірусу у Броварах проводяться заходи з дезінфекції не тільки у закладах освіти, культури, торгівлі, але й у місцях значного скупчення людей.
Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.
Від сьогодні працівниками комунального підприємства «Бровари – Благоустрій» дезінфекційним засобом обробляються павільйони очікування на вулицях міста, ігрові форми на дитячих майданчиках та лавки у парках та скверах.
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