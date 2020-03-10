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    Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)

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    <span lang="UK"><span lang="UK">Дезінфекційним засобом обробляються&nbsp;</span>лавки у парках та скверах</span> - Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)
    Дезінфекційним засобом обробляються лавки у парках та скверах
    Фото: Броварська міськрада

    У Броварах дезінфекційним засобом обробляють зупинки транспорту, лавки, дитячі майданчики

    У зв’язку з посиленням заходів безпеки в умовах можливого розповсюдження коронавірусу у Броварах проводяться заходи з дезінфекції не тільки у закладах освіти, культури, торгівлі, але й у місцях значного скупчення людей.

    Про це повідомляє пресслужба Броварської міської ради.

    Від сьогодні працівниками комунального підприємства «Бровари – Благоустрій» дезінфекційним засобом обробляються павільйони очікування на вулицях міста, ігрові форми на дитячих майданчиках та лавки у парках та скверах.

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    Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)
    Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)
    Через загрозу коронавірусу під Києвом почали дезінфікувати вулиці (фото)

    Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

    До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

    В Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.

    У словацькому місті Кошице (100 км від Ужгорода) – госпіталізована людина з позитивним тестом на коронавірус COVID-19.

    На окупованій частині Донецької області з підозрою на коронавірус госпіталізована жінка, яка через Росію прибула з Китаю.

    У Києві відпрацьовано механізм взаємодії з громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (COVID-19).

    Київщина благоустрій хвороби коронавірус
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