  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Дерусифікація на Миколаївщині: Южно-Українська АЕС отримала нову назву

    Перший енергоблок АЕС на Миколаївщині почав працювати у 1982 році - Дерусифікація на Миколаївщині: Южно-Українська АЕС отримала нову назву
    Перший енергоблок АЕС на Миколаївщині почав працювати у 1982 році
    фото з відкритих джерел

    За українізацію назви станції «Южно-Українська атомна електростанція» одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу

    За ініціативи персоналу Южно-Українську атомну електростанцію на Миколаївщині офіційно перейменували на Південноукраїнську АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому». Зазначається, що рішення щодо нової назви ухвалили одностайно.

    За українізацію назви станції «Южно-Українська атомна електростанція» одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу.

    «В умовах повномасштабної агресії РФ стало абсолютно очевидним, що від звичної, але здавна зросійщеної назви «Южно-Українська атомна електростанція» необхідно відмовитися», – наголосили в Енергоатомі.

    У повідомленні наголошується, що таким чином вирішили офіційно стару назву замінити на історично, патріотично і граматично довершену – Південноукраїнська АЕС.

    Перший енергоблок АЕС на Миколаївщині почав працювати у 1982 році. Другий і третій блоки-мільйонники введено в експлуатацію у 1985 та 1989 роках.

    На станції працюють три енергоблоки ВВЕР-1000.

    Південноукраїнська АЕС обсягом виробленої енергії надає умови для життя і роботи регіону з населенням понад п'ять мільйонів осіб

    До сьогодні Південноукраїнська атомна електростанція офіційно мала назву «Южно-Українська АЕС».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Миколаївщина АЕС Україна окупація #stoprussia дерусифікація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дерусифікація на Миколаївщині: Южно-Українська АЕС отримала нову назву