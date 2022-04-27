Дерусифікація на Миколаївщині: Южно-Українська АЕС отримала нову назву

Перший енергоблок АЕС на Миколаївщині почав працювати у 1982 році

За українізацію назви станції «Южно-Українська атомна електростанція» одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу

За ініціативи персоналу Южно-Українську атомну електростанцію на Миколаївщині офіційно перейменували на Південноукраїнську АЕС. Про це повідомляє пресслужба «Енергоатому». Зазначається, що рішення щодо нової назви ухвалили одностайно.

За українізацію назви станції «Южно-Українська атомна електростанція» одностайно виступив весь колектив енергетичного комплексу.

«В умовах повномасштабної агресії РФ стало абсолютно очевидним, що від звичної, але здавна зросійщеної назви «Южно-Українська атомна електростанція» необхідно відмовитися», – наголосили в Енергоатомі.

У повідомленні наголошується, що таким чином вирішили офіційно стару назву замінити на історично, патріотично і граматично довершену – Південноукраїнська АЕС.

Перший енергоблок АЕС на Миколаївщині почав працювати у 1982 році. Другий і третій блоки-мільйонники введено в експлуатацію у 1985 та 1989 роках.

На станції працюють три енергоблоки ВВЕР-1000.

Південноукраїнська АЕС обсягом виробленої енергії надає умови для життя і роботи регіону з населенням понад п'ять мільйонів осіб

До сьогодні Південноукраїнська атомна електростанція офіційно мала назву «Южно-Українська АЕС».

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