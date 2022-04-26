Дерусифікація: кияни пропонують перейменувати майже 500 міських об`єктів

Подати свою пропозицію щодо перенайменування вулиці, площі чи парку можна до 1 травня

У Києві «дерусифікують» майже п'ять сотень назв

З метою завершення процесу дерусифікації у столиці перелік міських об'єктів, які необхідно перейменувати, збільшено до 467. Ще учора повідомлялося, що у столиці заплановано змінити назви 279 вулиць, провулків, алей, проспектів і шосе.

Столична влада повідомляє, що кияни активно надають свої пропозиції щодо нових назв для об'єктів міського підпорядкування.

«Мешканці столиці мають змогу ознайомитись з повним переліком міських об’єктів, які планується перейменувати, та надати свої пропозиції до 01 травня поточного року на електронну адресу: [email protected]», – йдеться у повідомленні.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко повідомив, що через КМДА бачить кожну пропозицію, яка надходить від киян, тому було прийнято рішення змінити кількість об’єктів, які підпадають під процес перейменування до 467.

«Депутатський корпус Київської міської ради підтримує всі громадські ініціативи щодо перейменування міських об’єктів, які пов'язані з Росією та Білоруссю. Українська історія – це не про тоталітаризм та військову агресію. Ми вільний та мирний народ, який століттями бореться за право жити в незалежній державі. У час повномасштабного вторгнення росії кожен з нас усвідомлює цінність дерусифікації, оскільки тільки так ми зможемо захистити свою державу від агресивних «визволителів» та фальсифікації історичних подій», – наголосив Бондаренко.

Повний список обʼєктів, які планується перейменувати, а також зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв можна знайти за посиланням.

Як повідомлялося, Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, що станеться з «Аркою дружби народів» цього тижня. Скульптуру двох робітників під аркою демонтують, а саму арку перейменують.

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