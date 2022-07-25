Міноборони повідомило, скільки складів окупантів ЗСУ знищили Himars

Бійці Збройних сил України знищили вже близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам Himars. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії», – сказав Резніков.