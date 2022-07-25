Міноборони повідомило, скільки складів окупантів ЗСУ знищили Himars
Знищено 50 складів РФ
Бійці Збройних сил України знищили вже близько 50 російських складів з боєприпасами завдяки ракетним системам Himars. Також ЗСУ вдало б'ють по командних пунктах ворога. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.
«Мова йде на півсотні об'єктів тільки там, де зберігаються боєприпаси. Що відповідно обрізає їх логістичні ланцюжки і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії», – сказав Резніков.
Глава Міноборони зазначив, що партнери та союзники задоволені ефективністю використання наданого озброєння українськими військовими. Тому вони готові продовжити військову підтримку України.
Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Польщі танки PT-91 Twardy.
Також Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM.
Крім цього, до України надійшли перші зенітні самохідні установки «Гепард».
Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.
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