Сьогодні основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва
Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію
Основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва та ослабленні опору у заблокованих населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
У ході виконання цього завдання угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та розпочали підготовку перекидання додаткових сил та засобів з Південного та Східного військових округів.
Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.
Ворог зокрема продовжує наступ:
- На Поліському напрямку у смузі Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів, Бишів, Українка,
- На Сіверському напрямку у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва.
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