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    Сьогодні основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва

    Сьогодні основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва
    фото з відкритих джерел

    Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію

    Основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва та ослабленні опору у заблокованих населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    У ході виконання цього завдання угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та розпочали підготовку перекидання додаткових сил та засобів з Південного та Східного військових округів.

    Другі ешелони та більшість оперативних резервів угруповань окупантів введено в операцію.

    Ворог зокрема продовжує наступ:

    • На Поліському напрямку у смузі Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів, Бишів, Українка,
    • На Сіверському напрямку у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва.

    Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що влада готує мешканців столиці до ймовірних складних подій. При цьому, настрій у місті – бойовий та патріотичний.

    Нагадаємо, триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку.

    Радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні.

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    Теги: Київ ЗСУ Київщина
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    Сьогодні основні зусилля російських окупантів зосереджені на оточенні Києва