Росія може повторно спробувати захопити Київ – Міноборони

За словами заступника міністра оборони, оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна

Україна не виключає можливостей повторного наступу росіян на Київ, однак оборона столиці багатоешелонована і дуже потужна. На цьому наголосив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Ми не виключаємо жодної можливості. У хворій голові можливі різні варіанти, але сил і засобів для проведення відповідного наступу на Київ, враховуючи те, що у нас оборона дуже потужна, багатоешелонована, – варіантів для здорового глузду немає жодних», – сказав Павлюк.

На уточнювальне запитання, що буде, якщо росіяни все ж наважаться на нову атаку на українську столицю, Павлюк відповів: «Ну, перемелемо ще декілька тисяч, якщо вистачить безумства у їхнього лідера знову таку спробу вчинити».

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Водночас військовий нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення найбільш маневрова і мобільна сила російських військ була сконцентрована на Київському напрямку.

За словами генерал-лейтенанта, чинник раптовості ворогові не допоміг, українські оборонці гідно його зустріли навіть з невеликими силами у перші хвилини, змогли правильно організувати спротив і завдати таких втрат, що противник без поповнення не міг рухатися далі.

Павлюк згадав, що найбільш гарячими й непередбачуваними для захисту Києва були дні в середині березня 2022 року, коли противник захопив плацдарм на території лівого берега Ірпеня.

«Дуже важливо було вибити його звідти, і це нам вдалося. Великими зусиллями, але противник був знищений, і після цього почалося визволення Київщини. Не було у нього сил і засобів – вони всі були скуті на Сході, – щоб розвивати наступ за рахунок інших сил», - пояснив перший заступник міністра.

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Після цього, за словами посадовця, почався відступ російських військ з Київщини, Чернігівщини та Сумщини.

«Розуміючи, що на кількох напрямках не буде успіху, противник змушений був з ганьбою тікати з Київської, Сумської, Чернігівської областей, під нашим тиском. Він сам не йшов - постійно йшли бої, постійно були наші вже спроби оточити і знищити його. Під цим тиском ... він змушений був залишити цю територію і зосередитись на Донецькій і Луганській областях», - наголосив Павлюк.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують мінувати Запорізьку АЕС та об’єкти на території станції. Встановлюють вибухові речовини та мінно-вибухові загородження.

До слова, Сполучені Штати Америки оголосили черговий пакет військової допомоги для України вартістю понад $500 млн. У новому пакеті військової допомоги США нададуть Україні касетні боєприпаси.