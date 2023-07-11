Французькі ракети Scalp: чим вони допоможуть Україні

Дальність політного радіуса ракети перевищує 250 кілометрів

11 липня президент Франції Еммануель Макрон заявив про рішення поставити Україні ракети далекого радіусу дії. За інформацією західних ЗМІ, Франція передасть Україні авіаційні ракети Scalp. Вони добре відомі нашим бойовим пілотам, оскільки є близнюками британських Storm Shadow.

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Scalp – це спільний проєкт Франції та Англії, який відносять до систем повітряного базування. Це новітня крилата повітряно-земельна ракета, масою 1300 кг, яку вперше застосувала армія Британії 19 років тому в Іраку. За даними з відкритих джерел, ракету SCALP можна адаптувати для використання з українськими літаками Су-24М.

Дальність політного радіуса ракети перевищує 250 кілометрів, що дозволяє їй успішно виконувати основну мету – знищення стаціонарних об'єктів, які прикривають ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

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Scalp літає на відносно низькій висоті і прекрасно відтворює ландшафт поверхні землі. Велика бойова частина ракети досягає 450 кілограмів, тому вона може створювати яму завглибшки до 30 метрів. Ракета відрізняється високою точністю і може самостійно припинити своє існування, якщо втрачає ціль, у зонах, де відсутні люди. Це значно сприяє захисту мирного населення.

Її розроблено на основі французької КР Apache провідним європейським виробником ракетних озброєнь MBDA на замовлення міністерств оборони Франції та Великобританії. Перші успішні випробування пройшли у грудні 2000 року, прийнята на озброєння у 2003-му. На сьогодні серед країн-операторів також Італія, Греція, Єгипет, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Можливими цілями Scalp є командні пункти, аеродроми, порти, інфраструктура, склади боєприпасів, кораблі та підводні човни, мости та інші стратегічні об'єкти противника. Ракети Scalp призначені для запуску із бойових літаків західного зразка. Але ще до російсько-української війни Польща модернізувала під них бомбардувальники Су-24, і, як показує практика, українська сторона теж впоралася з цим завданням та успішно застосовує їх із літаків радянського виробництва.

Видання France24 з посиланням на джерела зазначає, що ракети будуть використовуватися лише в межах міжнародно визнаних кордонів України. І офіційний Київ пообіцяв не запускати їх по російській території. Франція не вважає своє рішення ескалацією, оскільки РФ запускає ракети зі значно більшим радіусом дії.

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Нагадаємо, 11 липня Франція передасть Україні нові ракети, «здатні завдавати глибоких ударів» під час контрнаступу. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав рішення очільника Франції про передачі ракет «помилковим» та зазначив, що Росія «відповідатиме на такі дії». Зокрема, прессекретар Путіна вважає, що прискорений режим прийняття України до НАТО «загрожуватиме європейській безпеці».