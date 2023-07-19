На півдні України війська РФ відмовляються воювати і здаються: ISW назвав причину

Окупанти відмовляються воювати і здаються через проблеми Росармії на півдні України

Недавнє зняття з посади Попова продовжує мати вплив на військові операції Росії на півдні України

Командувач 58 загальновійськової армії РФ на Запорізькому напрямку, генерал-майор Іван Попов, висловив занепокоєння щодо проблем, з якими стикаються окупанти в південній частині України, включаючи питання забезпечення, логістики та ротації. Ці проблеми були висвітлені перед його звільненням. В результаті, військовослужбовці відмовляються брати участь у бойових діях та можуть потрапляти до полону військам ЗСУ. Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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У джерелі зазначається, що недавнє зняття з посади Попова, що було прийняте Міністерством оборони РФ, і наголос на згаданих ним проблемах продовжують мати вплив на військові операції Росії на півдні України, а також на обговорення цих операцій.

Один з впливових російських блогерів, пов'язаний з Кремлем нарікав на операції Сил оборони України, які спрямовані на виснаження російських військ, що контролюють південні регіони на тлі контрнаступу ЗСУ.

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Він також зазначив, що російське військове командування не вирішило проблем ротації сил, про які говорив Попов перед звільненням.

Інший відомий «воєнкор» підтримав звільненого російського генерала, вказавши, що проблеми, викладені Поповим, здаються важливішими для вирішення Міноборони РФ, ніж відправка цього командувача до Сирії або інші заходи щодо пом'якшення інформації.

Деякі російські «воєнкори» посилили повідомлення про одночасну здачу в полон українським силам кількох російських штурмових груп чисельністю до взводу на Запорізькому напрямку.

«Постійні проблеми з логістикою та операціями Росії на півдні України, можливо, сприяли нездатності або небажанню цих сил боротися і повідомленням про подальшу капітуляцію», - йдеться у звіті ISW.

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Ключові висновки

Війська РФ продовжували наступальні дії на рубежі Куп'янськ - Сватове, на південний захід від Кремінної, в районах Бахмут і Авдіївка - Донецьк, досягли обмежених територіальних успіхів на всіх напрямках.

ЗСУ продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута і просунулися на північ від Бахмута.

Українські сили вели контрнаступальні операції у західній частині Донецької області - східній частині та західній частині

Запорізької області та, як повідомляється, домоглися обмеженого просування.

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