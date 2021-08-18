Дієтологиня розповіла про «страшну» кукурудзу

Кому можна, а кому їсти сезонний продукт небажано

Дієтологиня Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook розповіла про правила споживання та користь кукурудзи.

«З кукурудзою майже те саме що і з огірками з помідорами, та динею. Для неї також придумані «правила» поїдання. Ці правила категоричні і чорно-білі, тобто або можна, або ні.

Останній тренд – це «антинутрієнти», тобто речовини, які не дають засвоюватися корисним нутрієнтам. У кукурудзі – це фітинова кислота. На фітинову кислоту багато нападок, мовляв, вона блокує засвоєння кальцію та спричинює остеопороз. Насправді, ситуація якраз навпаки: вона запобігає відкладанню кальцію в судинах та сприяє збереженню кальцію в кістках», – пояснила лікарка.

Проте користь від фітатів доведена: вони захищають від багатьох хвороб: мають протипухлинну дію, зменшують рівень запалення в організмі, і навіть можуть зменшити ризик хвороби Альцгеймера.

А ще кукурудза унікальна вмістом фітостеролів – особливих молекул, які успішно протидіють розвитку різних типів дисліпідемій (порушенням холестеринового обміну).

Жовтою кукурудза є тому, що в ній багато різних бета-каротинів, які мають свої «клітини-мішені» в організмі та позитивно впливають на них (клітини шкіри, сітківки, головного мозку).

«Солодкою кукурудза є через цукор і через крохмаль. Проте їх не варто боятися, бо велика кількість клітковини в зернах стримує потрапляння цукру в кров. А особлива форма крохмалю (так званий резистентний або стійкий) в кукурудзі сприяє росту корисних мікроорганізмів у кишківнику у та синтезу ними корисних речовин, які захищають кишківник судини, мозок від порушень роботи та «поломок», – пояснила переваги кукурудзи дієтологиня.

Кому не можна кукурудзу? Наприклад, людям після операцій, з болями в шлунку та кишківнику. Всім іншим, принаймні, один качан, точно можна, каже лікарка.

Нагадаємо, дослідники з Канади з’ясували, як реально можна продовжити життя тим, хто переніс інсульт.

Вчені обстежили майже 900 осіб, які пережили інсульт, і проаналізували їхню рухову активність після захворювання.

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