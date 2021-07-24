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    Економіка та фінанси

    Фахівець розповів, скільки ГМО в українській кукурудзі з ринку і супермаркету

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    Через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз - Фахівець розповів, скільки ГМО в українській кукурудзі з ринку і супермаркету
    Через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз
    Фото з відкритих джерел

    Спеціалісти радять вживати тільки харчову кукурудзу – у неї зерна крупніше

    На столичному ринку середня вартість за качан кукурудзи – 15 гривень, але в Асоціації з прав споживачів переконують, що качани, замість користі, можуть нашкодити.

    Щоб заощадити, фермери вирощують генномодифіковану, оскільки вона стійка до негоди і гарантовано урожайна. В Асоціації захисту прав споживачів радять ласувати кукурудзою обережно.

    «Це процес, який не контролюється сильно протягом великої кількості років і тому говорити про чистоту самої рослини дуже складно. У відсотковому співвідношенні дійсно існує думка, що мало не 80% кукурудза модифікована», – каже голова правління ГО «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» Олена Куликова.

    Сайт «Сьогодні» вирішив це перевірити, тому взяв один зразок з ринку, другий з супермаркету, у вакуумному пакуванні і понесли до лабораторії.

    В обох зразках ГМО не виявили і вони є безпечними для вживання. Втім, це як лотерея.

    Фахівці радять вживати тільки харчову кукурудзу – у неї зерна крупніше. Варто звертати увагу на колір, світлий – значить, вона молода і буде соковитою. Темно-жовту краще не купувати. І хороша новина – через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз. Незабаром вона коштуватиме до 10 гривень за штуку.

    Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.

    Теги: ціни фермерство рослини
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    Фахівець розповів, скільки ГМО в українській кукурудзі з ринку і супермаркету