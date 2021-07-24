Фахівець розповів, скільки ГМО в українській кукурудзі з ринку і супермаркету

Через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз

Спеціалісти радять вживати тільки харчову кукурудзу – у неї зерна крупніше

На столичному ринку середня вартість за качан кукурудзи – 15 гривень, але в Асоціації з прав споживачів переконують, що качани, замість користі, можуть нашкодити.

Щоб заощадити, фермери вирощують генномодифіковану, оскільки вона стійка до негоди і гарантовано урожайна. В Асоціації захисту прав споживачів радять ласувати кукурудзою обережно.

«Це процес, який не контролюється сильно протягом великої кількості років і тому говорити про чистоту самої рослини дуже складно. У відсотковому співвідношенні дійсно існує думка, що мало не 80% кукурудза модифікована», – каже голова правління ГО «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» Олена Куликова.

Сайт «Сьогодні» вирішив це перевірити, тому взяв один зразок з ринку, другий з супермаркету, у вакуумному пакуванні і понесли до лабораторії.

В обох зразках ГМО не виявили і вони є безпечними для вживання. Втім, це як лотерея.

Фахівці радять вживати тільки харчову кукурудзу – у неї зерна крупніше. Варто звертати увагу на колір, світлий – значить, вона молода і буде соковитою. Темно-жовту краще не купувати. І хороша новина – через великий врожай ціни на кукурудзу підуть вниз. Незабаром вона коштуватиме до 10 гривень за штуку.

Нагадаємо, ціна на вершкове масло в Україні за останній місяць рекордно зросла. Серед причин фахівці називають скорочення імпорту цього продукту.