Директор Львівської інфекційної лікарні пояснив, чому відмовляється приймати окремих важких хворих з Covid-19



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Лікар зазначає, що вони рекомендують госпіталізацію тяжко хворих до багатопрофільних лікарень, які мають у своєму штаті профільні відділення

Сергій Федоренко: ми рекомендуємо деяким пацієнтам лягати не до нашої лікарні, а до інших

Директор Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко розповів, чому їхня лікарня іноді відмовляє у шпиталізації окремих хворих на Covid-19.

В інтерв’ю «Главкому» медик зазначив, що навіть якщо у хворого гостра форма коронавірусу, то львівська інфекційка може відмовити у лікуванні.

«Інколи ми рекомендуємо пацієнтам лягати не до нашої лікарні, а до інших. Зокрема хворим після стентування, при інфарктах міокарда і супутньому діагнозі Covid-19, хворим після гострих порушень мозкового кровообігу… Рекомендуємо госпіталізацію таких хворих до багатопрофільних лікарень, які мають у своєму штаті профільні відділення: серцево-судинної хірургії, неврологічне відділення, відділення гемодіалізу тощо. На моє глибоке переконання, при Covid-19 у багатопрофільній лікарні буде більш кваліфікована терапія», – пояснив Федоренко.

Нагадаємо, що ВООЗ прогнозує зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів у порівнянні з квітнем.

До відома, у світі станом на ранок 16 жовтня коронавірусом заразилися 39175466 людей. Загалом від початку пандемії одужало майже 29378743 людини, а кількість померлих зросла до 1102291 людини.

Як відомо, адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 грудня. Уряд оприлюднив постанову про продовження карантину.