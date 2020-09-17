Ще один «слуга народу» захворів на коронавірус
Сергій Нагорняк сьогодні дізнався про небезпечний діагноз
Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест. Про це він повідомило видання РБК-Україна.
Нардеп зазначив, що почуває себе добре.
Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 162660 випадків Covid-19.
За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання.