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    Ще один «слуга народу» захворів на коронавірус

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    <span>Сергій Нагорняк&nbsp;зазначив, що почуває себе добре</span> - Ще один «слуга народу» захворів на коронавірус
    Сергій Нагорняк зазначив, що почуває себе добре

    Сергій Нагорняк сьогодні дізнався про небезпечний діагноз

    Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест. Про це він повідомило видання РБК-Україна.

    Нардеп зазначив, що почуває себе добре.

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 162660 випадків Covid-19.   

    За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання

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