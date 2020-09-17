Ще один «слуга народу» захворів на коронавірус



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Сергій Нагорняк зазначив, що почуває себе добре

Сергій Нагорняк сьогодні дізнався про небезпечний діагноз

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Нагорняк заразився коронавірусом. Наявність Covid-19 підтвердив ПЛР-тест. Про це він повідомило видання РБК-Україна.

Нардеп зазначив, що почуває себе добре.

«Так, підтвердився. Але відчуваю себе добре. Думаю, за тиждень здолаю», – розповів Нагорняк.

Нагадаємо, що в Україні за добу понад 3,5 тис. нових хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 16 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 162660 випадків Covid-19.

За минулу добу у світі коронавірус виявили у понад 305 тисяч осіб. Таким чином за час пандемії зареєстровано вже більше 30 мільйонів випадків захворювання.



