Дисидент: Ситуація на фронті зараз набагато гірша, ніж минулого року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За півроку ми втратили більше людей, ніж за аналогічний період 2019 року

Йосип Зімель підбиває перший рік нової влади

За півроку ми втратили більше людей, ніж за аналогічний період 2019 року. Про це зазначив відомий дисидентом та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому».

«Я за цей рік не побачив ніяких позитивних кроків влади в жодній галузі. Можливо, я суб’єктивний. Хтось намагається хоч щось побачити. Наприклад, в обміні утримуваними особами. Але я пам’ятаю, що при Порошенку обміняли три з половиною тисячі полонених та заручників. Чому влада не згадує про це, чому люди про це не пам’ятають? Зараз обміняли лише дві групи по 30-40 чоловік. Крім того, ситуація на фронті зараз набагато гірша, ніж була минулого року. За ці пів року ми втратили більше людей, ніж за аналогічний період минулого року. Відвівши війська, ми ослабили свою оборону, зруйнували лінію фронту і створили можливості для проривів противника. І я про це казав на засіданні Комітету парламенту з нацбезпеки у присутності Єрмака», – наголосив Йосип Зісельс.

Нагадаємо, Йосип Зісельс наголошував, що нинішній рух України – це крок вперед, потім два кроки назад. Потім трошки вліво і вправо. Де влада може більше сподобатися електорату, туди вона й рухається.