Дисидент про перший рік Зеленського: Олігархи потужно повертаються



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Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського, - дисидент

Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського, – Зісельс

Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс в інтерв’ю «Главкому» пояснив, що Зеленський змушений був ухвалити «антиколомойський» закон, бо Україна перебувала на грані дефолту і допомога МВФ була дуже потрібна. Все це переважило ті аргументи, які були на користь Коломойського.

«Зеленський під тиском обставин намагається трохи звільнитися від впливу Коломойського. Епізодично це йому вдається. Системно ще ні», – зазначив Йосип Зісельс.

На думку диссидента, Коломойський залишається людиною, яка найбільше впливає на Зеленського. «Цей вплив можливо трохи зменшився, але все одно є найбільшим. Трохи зріс вплив Ахметова на президента і я бачу, що як і при Кучмі, зараз вибудовується олігархічна рівновага. Тобто ті обіцянки, які давалися владою на початку – боротьба з корупцією, олігархами – не виконані, олігархи навіть потужно повертаються в наше життя. Я вже мовчу про тарифи і бідність. Ще й пандемія «допомагає».Україна перебуває у багатовимірній кризі – у воєнно-політичній, економічній, дипломатичній. Адже ми втрачаємо своїх союзників, яких набули в попередні роки. Антипутінська коаліція потроху розпадається», – зазначив Зісельс.

Громадський діяч також нагадав, що Україна зробила нещодавно серйозний крок в напрямку НАТО – Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

При цьому Йосип Зісельс зауважив, що нинішній рух України – це крок вперед, потім два кроки назад. Потім трошки вліво і вправо. Де влада може більше сподобатися електорату, туди вона й рухається.

Йосип Зісельс – колишній політв’язень, учасник дисидентського та правозахисного руху, громадський діяч, співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин, активний член ініціативної групи «Першого грудня», яка об’єднала відомих інтелектуалів, вчених та діячів культури задля суспільної єдності та формування спільних життєвих орієнтирів. Член Стратегічної ради Руху опору капітуляції – громадського понадпартійного об'єднання збереження євроатлантичного курсу України та протидії імплементації політичної частини Мінських домовленостей. Стратегічна рада Руху зокрема чітко позначила червоні лінії для влади, за які неприпустимо переступати та розробила Доктрину безпеки та миру, альтернативний до Мінських домовленостей план мирного врегулювання російсько-української війни.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.

Верховна Рада України у другому читанні прийняла законопроект №2571-д «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».