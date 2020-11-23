Дитячий фонд ООН береться розвозити вакцину від Covid-19 у країни, що розвиваються

ЮНІСЕФ заявив, що для розв’язання логістичних проблем під час постачання вакцин від коронавірусу співпрацює з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів

Доставка у 2021 році 2 млрд доз вакцини від коронавірусу стане «найбільшою та найшвидшою подібною операцією», - ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) планує у 2021 році доставити два мільярди вакцин від Covid-19 та один мільярд шприців у 92 країни, що розвиваються.

ЮНІСЕФ заявив, що для розв’язання логістичних проблем під час постачання вакцин від коронавірусу співпрацює з сотнями авіаційних, вантажних, судноплавних та глобальних логістичних партнерів.

Очікується, що доставка вакцини від коронавірусу стане «найбільшою та найшвидшою подібною операцією».

«Нам потрібні всі руки на палубі, щоб ми готові були доставити дози вакцин від Covid-19, шприци та інші засоби індивідуального захисту для захисту працівників фронтової лінії по всьому світу. Захищаючи цих працівників, ми в кінцевому рахунку захищаємо мільйони дітей», – розповіли в фонді.

Як повідомлялося, німецька компанія BioNTech і американська Pfizer подали заявку на прискорену реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу BNT162b2 в Управління за санітарним наглядом США (FDA).

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Нагадаємо, Moderna оцінила вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусу.

Також у США зареєстрували «коктейль» з антитіл, яким лікували Трампа.