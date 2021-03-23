У даркнеті продають вакцини від коронавірусу по $750 та «паспорти вакцинації»
Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою
Кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію. Про це пише BBC.
Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою. За їхніми словами, перші оголошення стали зʼявлятися ще в січні. Зараз кількість таких оголошень перевищує 1200. У Check Point стверджують, що продавці вакцин знаходяться США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії.
До слова, в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.
«Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.
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