У даркнеті продають вакцини від коронавірусу по $750 та «паспорти вакцинації»

Ділки пропонують вакцину Oxford-AstraZeneca по $500, Johnson & Johnson та Sputnik V по $600, а також Sinopharm по $750

Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою

Кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію. Про це пише BBC.

Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою. За їхніми словами, перші оголошення стали зʼявлятися ще в січні. Зараз кількість таких оголошень перевищує 1200. У Check Point стверджують, що продавці вакцин знаходяться США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії.

Серед іншого, вони пропонують вакцину Oxford-AstraZeneca по $500, Johnson & Johnson та Sputnik V по $600, а також Sinopharm по $750. Доставити препарат обіцяють протягом доби. Дослідники Check Point також виявили, що багато продавців пропонують підроблені свідоцтва про вакцинації («ковід-паспорти»), в тому числі й з Великої Британії. За такої «документ» просять $150 в біткоїнах. Раніше повідомлялося, що шахраї пропонували 12 країнам-членам Євросоюзу купити неіснуючі вакцини проти коронавірусу на понад €14 млрд.

До слова, в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

«Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.

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