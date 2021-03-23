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    У даркнеті продають вакцини від коронавірусу по $750 та «паспорти вакцинації»

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    Ділки пропонують&nbsp;вакцину Oxford-AstraZeneca по $500, Johnson &amp; Johnson та Sputnik V по $600, а також Sinopharm по $750 - У даркнеті продають вакцини від коронавірусу по $750 та «паспорти вакцинації»
    Ділки пропонують вакцину Oxford-AstraZeneca по $500, Johnson & Johnson та Sputnik V по $600, а також Sinopharm по $750
    Фото з відкритих джерел

    Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою

    Кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію. Про це пише BBC.

    Оголошення виявили фахівці компанії Check Point, що займається кібербезпекою. За їхніми словами, перші оголошення стали зʼявлятися ще в січні. Зараз кількість таких оголошень перевищує 1200. У Check Point стверджують, що продавці вакцин знаходяться США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії.

    До слова, в Європі почастішали випадки продажу фальшивих довідок про коронавірус.

    Нагадаємо, Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.

    «Мафія є в різних частинах світу. Користуючись пандемією, вона збагачується за рахунок корупції. Це структури гріха, структури мафії, вони суперечать євангелію і роблять помилку, поклоняючись ідолам», – заявив Папа Римський в день пам'яті жертв організованої злочинності в Італії.

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    Теги: інтернет щеплення вакцинація медичні препарати лікарські препарати кібербезпека коронавірус
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