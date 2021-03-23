В Україні вакцину від Covid-19 отримали ще майже 11 тисяч осіб

За минулу добу в Україні медики зробили 10 904 щеплення від коронавірусу. Всі отримали першу дозу препарату. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб, дві дози - один українець. Станом на 22 березня в лист очікування вакцинації записалися 321 095 осіб.

Найбільше за добу вакцинували в Києві – 1030 щеплень. В цілому по регіонах було проведено стільки щеплень:

Відзначимо, в порівнянні з попереднім днем, в країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше.

Нагадаємо, вчора в Україні стартував новий етап вакцинації – до мобільних бригад залучили центри щеплень.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

До слова, кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію.

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