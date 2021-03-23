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    В Україні вакцину від Covid-19 отримали ще майже 11 тисяч осіб

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    Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб - В Україні вакцину від Covid-19 отримали ще майже 11 тисяч осіб
    Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб
    Фото: Суспільне.Черкаси

    У порівнянні з попереднім днем, вчора у країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше

    За минулу добу в Україні медики зробили 10 904 щеплення від коронавірусу. Всі отримали першу дозу препарату. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

    Найбільше за добу вакцинували в Києві – 1030 щеплень. В цілому по регіонах було проведено стільки щеплень:

    • Вінницька область - 490 щеплень;
    • Волинська область - 200 щеплень;
    • Дніпропетровська область - 960 щеплень;
    • Донецька область - 150 щеплень;
    • Житомирська область - 590 щеплень;
    • Закарпатська область - 500 щеплень;
    • Запорізька область - 310 щеплень;
    • Івано-Франківська область - 454 щеплення;
    • Київська область - 310 щеплень;
    • Кіровоградська область - 300 щеплень;
    • Луганська область - 150 щеплень;
    • Львівська область - 880 щеплень;
    • Київ - 1030 щеплень;
    • Миколаївська область - 250 щеплень;
    • Одеська область - 320 щеплень;
    • Полтавська область - 620 щеплень;
    • Рівненська область - 400 щеплень;
    • Сумська область - 450 щеплень;
    • Тернопільська область - 510 щеплень;
    • Харківська область - 310 щеплень;
    • Херсонська область - 510 щеплень;
    • Хмельницька область - 160 щеплень;
    • Чернівецька область - 110 щеплень;
    • Чернігівська область - 100 щеплень;
    • Черкаська область - 840 щеплень

    Щеплення проводилися 172 мобільними бригадами та 156 пунктами щеплення.

    Всього з початку кампанії в Україні першу дозу вакцини отримали 121 928 осіб, дві дози - один українець. Станом на 22 березня в лист очікування вакцинації записалися 321 095 осіб.

    Відзначимо, в порівнянні з попереднім днем, в країні зробили на більш ніж 8 тисяч щеплень більше.

    Нагадаємо, вчора в Україні стартував новий етап вакцинації – до мобільних бригад залучили центри щеплень.

    Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що після отримання нових партій вакцини в Україні запустять роботу ще 2 тисяч центрів щеплень.

    До слова, кіберспеціалісти виявили в даркнеті майданчики, на яких продають вакцину від коронавірусу і підроблені свідоцтва про вакцинацію.

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    Теги: медицина лікар щеплення вакцинація коронавірус
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