У Польщі в жінки, яка повернулася з Риму, підозрюють коронавірус



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Невідомо, як вона потрапила до лікарні та зі скількома людьми вона мала контакт, коли поверталася з Риму

У польському місті Бельсько-Бяла 24 лютого в жінки, яка повернулася з Риму, зафіксували симптоми коронавірусу. Як відомо, в Італії зараз спостерігається раптове зростання захворюваності на коронавірус, майже 200 підтверджених випадків, пише Republika.

У жінки ввечері почалася гарячка. Вона негайно повідомила медичний персонал про те, що її зле. Невідомо, як вона потрапила до лікарні та зі скількома людьми вона мала контакт, коли поверталася з Риму.

Хвору транспортують до інфекційного відділення лікарні в Хожуві.

Медичний персонал, який доглядає за жінкою, одягнув спеціальні захисні костюми. За словами речника лікарні, частину відділення екстреної допомоги, де була жінка, закрили для дезінфекції.

Зазначимо також, що учора, 24 лютого, пацієнт із підозрою на коронавірус потрапив до Університетської лікарні у Кракові. Лікарі очікують результати тесту. У лікарні не хочуть розголошувати деталей про пацієнта. Відомо, що останнім часом він перебував у Азії, але не в Китаї.

Це третій подібний випадок в Університетській лікарні у Кракові. Раніше в Малапольському воєводстві у пацієнта також підозрювали наявність коронавірусу, проте аналізи не підтвердили захворювання.

Спалах коронавірусу, що викликав пневмонію, спалахнув наприкінці 2019 року в китайському місті Ухань. Вірус поширюється від людини до людини.

За даними від 24 лютого, майже 80 тис. людей заражені. Епідемія поширилася на 25 країн та територій світу, у тому числі й на декілька європейських, а саме: у Італії, Німеччині, Франції та Фінляндії.

Зазначимо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

Також у МОЗ повідомили, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих з Китаю.

До слова, Міністерство охорони здоров'я Румунії оголосило про кілька заходів із запобігання зараженню новим коронавірусом. Усі румуни, які повертаються в країну з Північної Італії, де карантин на коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Нагадаємо, українські прикордонники вимірюватимуть температуру людей, які прибуватимуть з Італії, де за останніми даними зафіксували вже п'ять смертей від коронавірусу і понад 200 інфікованих.