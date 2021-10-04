До кінця тижня в Україні суттєво похолодає: прогноз погоди (карта)

З 6 жовтня температура в Україні буде поступово знижуватися

Найхолодніше буде в суботу, 9 жовтня

Протягом наступного тижня температура повітря в Україні поступово знижуватиметься. Найхолодніше буде в суботу, 9 жовтня, коли в більшості областей температура впаде до +11°...+13°, а вночі очікується лише +1°...+4° практично по всій країні. Про це повідомляє погода УНІАН.

Тиждень в Україні розпочнеться з теплої осінньої погоди. Місцями стовпчики термометрів покажуть +17°...+19°. У більшості областей очікується ясна і безхмарна погода або невелика хмарність.

Практично така ж погода очікується й у вівторок, 5 жовтня. Однак з цього дня різко похолодає в Криму: температура впаде до +9° і пройдуть дощі. На решті території країни – невелика хмарність, а на жителів західних областей чекає ясна та безхмарна погода.

З 6 жовтня температура в Україні буде поступово знижуватися. У цей день стовпчики термометрів максимально піднімуться до +16°...+18° на заході країни, на півночі буде +13°...+15°, у центральних областях +14°...+16°, на сході – найпрохолодніше, до +14°. Жителів півдня очікують +15°...+16°, в Криму – до +11°. При цьому на півночі країни, місцями в центрі та на сході будуть дуже холодні ночі, до +1°...+3°.

У четвер, 7 жовтня, температура продовжить знижуватися. У більшості областей очікується +12°...+ 14°, місцями на заході та півдні до +15°...+16°. Без опадів.

Перед вихідними погода стабілізується, зниження температури сповільниться. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть +12°...+14°, місцями на сході та півдні до +15°...+16°. Ночі стануть трохи теплішими, +2°...+8°.

На вихідних в Україні різко похолодає. Вже в суботу, 9 жовтня, по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями, а температура в більшості областей буде на рівні +11°...+13°, лише на півдні країни до +13°...+15°. Також стануть прохолоднішими й ночі, до +1°...+5°.

У неділю, 10 жовтня, температура по всій країні підвищиться буквально на градус-два, проте все одно буде прохолодно: +12°...+14° в більшості регіонів і лише на півдні до +16°.

Народний прогноз на тиждень

4 жовтня – Кіндрата. Різкий північний вітер на холодну зиму.

5 жовтня – Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно.

6 жовтня – за спостереженнями, саме з цього дня починається справжня холодна осінь. Якщо випаде перший сніг, то скоро зима. Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.

7 жовтня – Фекли первомучениці. Багато жолудів на дубі – чекай м'яку зиму і родючий рік. Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою та малосніжною.

8 жовтня – Єфросії. Ранній сніг – на ранню та теплу весну. Якщо на Єфросію тепла погода, то тепло триватиме ще три тижні.

9 жовтня – Іоанна Богослова. На Богослова дощ зі снігом – у січні тричі йтиме дощ; сонячно й тепло – червень буде дощовий і холодний.

10 жовтня – гроза в цей день – зима буде безсніжною, короткою та досить теплою.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря вересня в Києві становила +13,6°С, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 1,3°С.

За середньою температурою повітря літо 2021 року посідає другу позицію серед найспекотніших у Києві з 1881 року.



