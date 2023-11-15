До Ради директорів Київстару увійде ексдержсекретар США Майк Помпео

Ексдержсекретар США Майк Помпео увійде до складу Ради директорів Київстару

Глобальний оператор цифрових комунікацій VEON оголосив, що колишній держсекретар США Майкл Р. Помпео приєднується до Ради директорів українського оператора мобільного зв’язку Київстар. За повідомленням компанії, Помпео увійде до Ради директорів Київстару як незалежний невиконавчий директор.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Майкл Р. Помпео приєднується як партнер Impact Investments, щойно створеної в США стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах. Помпео – випускник військової академії у Вест-Пойнті. Здобув ступінь доктора права в Гарвардському університеті. Обіймав посаду 70-го держсекретаря США у 2018–2021 рр. і шостого директора Центрального розвідувального управління у 2017–2018 рр.

«Я з гордістю приєднуюся до VEON і Київстар у їхній надзвичайній службі народу України. Я також вітаю материнську компанію Київстар VEON за її лідерство в інвестуванні в Україну та ініціативу «Invest in Ukraine NOW» («Інвестуйте в Україну ЗАРАЗ»)», – сказав Майк Помпео, коментуючи своє призначення. Він висловив переконання, що вільне підприємництво й інвестиції забезпечать економічне майбутнє та успіх України. «Я із нетерпінням чекаю на можливість зробити свій внесок у ці гідні похвали зусилля», – заявив колишній держсекретар США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці зміни у Раді директорів Київстар є відображенням відданості VEON Україні, її відродженню та відбудові», – заявила група у своєму повідомленні та підтвердила інвестування в Україну $600 млн протягом наступних трьох років, а також ініціює запуск програми «Invest in Ukraine NOW», запрошуючи інші міжнародні компанії приєднатися до відбудови України.

«VEON зробив чіткий вибір – служити Україні через свою дочірню компанію Київстар. Я радий вітати держсекретаря Помпео в Наглядовій раді цієї зіркової компанії, яка має потужну підтримку наших стейкхолдерів у США», – прокоментував це призначення Каан Терзіоглу, гендиректор VEON Group і голова Правління Київстару.

Раніше повідомлялося, що міжнародний телеком-холдинг VEON зі штаб-квартирою в Нідерландах, акції якого котируються на американській біржі NASDAQ та європейській Euronext, остаточно та безповоротно покинув російський ринок.

«Це потужний сигнал нашої відданості покращенню інвестиційного клімату в Україні, – привітав призначення Майка Помпео незалежним директором Київстару його президент Олександр Комаров. – Це призначення підкреслює ключову роль нашої материнської компанії VEON та її непохитну відданість прогресу в українському цифровому ландшафті».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомо, що Помпео розглядає можливість знову відвідати Україну, зокрема, щоб обговорити з урядовцями прогрес у сфері підтримки інвестиційного клімату. У квітні 2023 року він вже приїздив до Києва на чолі групи американських бізнесменів та інвесторів, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським і заявив, звертаючись до української влади: «Концентруйтеся на тому, що можете змінити для українців. Розпочніть реформи, які приведуть до того, що до вас прийдуть американські інвестори».

Зі свого боку Зеленський запросив американський бізнес інвестувати в Україну та пообіцяв усебічну підтримку: «Ми відкриті для цього, готові надати вам повну допомогу. Для нас це дуже важливо. Ми зацікавлені, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших можливостей на полі бою».