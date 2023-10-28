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Стало відомо, коли може відбутися зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна
Байден та Сі Цзіньпін можуть зустрітися в листопаді
фото з відкритих джерел

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско

Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений представник американської адміністрації не уточнював, де і в яких умовах може пройти зустріч, підготовка якої вже почалася.

Інший неназваний співробітник Білого дому повідомив, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.

За даними джерел, підготовка зустрічі двох лідерів є однією з цілей візиту глави МЗС Китаю Ван І до Вашингтона.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Ван І. Під час переговорів сторони обговорювали відносини між країнами.

Зазначимо, зустріч американського лідера з Ван І – жест ввічливості, який може закласти основу для зустрічі Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у листопаді.

Глава МЗС КНР під час свого візиту до Сполучених Штатів також проведе зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Теги: Китай президент Ентоні Блінкен Сі Цзіньпін

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