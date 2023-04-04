Головна Країна Культура
search button user button menu button

ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала
Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні
фото ілюстративне

Найбільш постраждалим регіоном в Україні стала Харківська область

Повномасштабна війна Росії проти України завдала шкоди об’єктам культурної спадщини країни приблизно на $2,6 млрд. Про це передає CNN з посиланням на ЮНЕСКО.

«Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється у $2,6 млрд», – йдеться у звіті.

Зокрема, приблизно $1,7 млрд із цих витрат прийшлося на «історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями», $650 млн на туристичні об’єкти, $143 млн на «рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури» та $150 млн на «будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям».

Найбільш постраждалим регіоном в Україні стала Харківська область, яка зазнала 30% загальної шкоди своїм культурним цінностям, додається у звіті. Збитки оцінюються приблизно в $15,2 млрд, що включає втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій.

«Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні, завдаючи шкоди культурній інфраструктурі та активам, зменшуючи засоби до існування для творців, носіїв та практиків культури, обмежуючи доступ до культури та перешкоджаючи здійсненню культурних прав», – зазначили в ЮНЕСКО.

Раніше Світовий банк назвав шокуючу суму збитків внаслідок руйнування медзакладів за рік війни.

Теги: культура ЮНЕСКО війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зазнало руйнувань Оскільське водосховище
Міндовкілля підрахувало збитки, завдані війною: сума шокує
11 березня, 07:32
Мінекології оцінило збитки України через війну
Мінекології оцінило збитки України через війну
6 березня, 08:21
Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах…
Яким має бути реальний механізм компенсації збитків: звернення Зеленського (відео)
27 лютого, 22:27

Культура

ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала
ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала
Пішов з життя Народний артист Олександр Гетманський
Пішов з життя Народний артист Олександр Гетманський
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич
У боях за Бахмут загинув відомий український культуролог Євген Гулевич
ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок
ПЦУ заходить у Лавру. Оголошено перший юридичний крок
Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»
Фінський художник представив картину «Пам'яті українського героя»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Арештований митрополит Павло зробив заяву
27K
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
15K
«Ваш суд нічого не означає». Як скандальний митрополит піарить себе під домашнім арештом
12K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
11K
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9889
Україна оприлюднила докази незаконності перебування РФ у Радбезі ООН

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту