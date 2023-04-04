ЮНЕСКО підрахувала збитки, завдані культурній спадщині України. Яка область найбільше постраждала

Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні

Найбільш постраждалим регіоном в Україні стала Харківська область

Повномасштабна війна Росії проти України завдала шкоди об’єктам культурної спадщини країни приблизно на $2,6 млрд. Про це передає CNN з посиланням на ЮНЕСКО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Станом на 24 лютого 2023 року загальна вартість збитку від ідентифікованих активів оцінюється у $2,6 млрд», – йдеться у звіті.

Зокрема, приблизно $1,7 млрд із цих витрат прийшлося на «історичні міста, будівлі та місця, наповнені визнаними культурними/соціальними цінностями», $650 млн на туристичні об’єкти, $143 млн на «рухомі культурні цінності та колекції, сховища культури» та $150 млн на «будівлі/майстерні/ательє, присвячені культурним і креативним індустріям».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Найбільш постраждалим регіоном в Україні стала Харківська область, яка зазнала 30% загальної шкоди своїм культурним цінностям, додається у звіті. Збитки оцінюються приблизно в $15,2 млрд, що включає втрати доходів від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій.

«Війна суттєво вплинула на розмаїття та багатство культури та культурної спадщини в Україні, завдаючи шкоди культурній інфраструктурі та активам, зменшуючи засоби до існування для творців, носіїв та практиків культури, обмежуючи доступ до культури та перешкоджаючи здійсненню культурних прав», – зазначили в ЮНЕСКО.

Раніше Світовий банк назвав шокуючу суму збитків внаслідок руйнування медзакладів за рік війни.