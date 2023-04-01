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Угорщина висловилася за мир в Україні і різко розкритикувала санкції проти РФ: деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Угорщина висловилася за мир в Україні і різко розкритикувала санкції проти РФ: деталі
Парламент Угорщини

Парламент Угорщини проголосив резолюцію щодо прихильності миру в Україні

Парламент Угорщини ухвалив резолюцію, в якій проголосив прихильність досягненню миру в Україні та розкритикував санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу. 

У резолюції з восьми пунктів, яку підтримали 130 угорських парламентарів проти 24, вони підкреслили прагнення миру й закликали всіх членів міжнародної спільноти «працювати для якнайшвидшого миру та уникати дій, що можуть призвести до ескалації війни». Окремо вони «повторили засудження військової агресії Росії та визнали право України на самооборону».

Наступні два пункти – найбільші в документі – є послідовною критикою санкцій ЄС які не «приглушили війну і не поставили російську економіку на коліна»; ба більше, через санкції зросли ціни на енергоносії, й тому Європа "фінансує російську війну».

«Ми проти планів Брюсселя розширити обсяг енергетичних санкцій. Повна заборона імпорту нафти й газу та заборона на імпорт ядерного палива призведе до значних перебоїв у постачанні й ще більшій інфляції державах-членах ЄС, зокрема Угорщині», – зазначили парламентарі. 

Навіть у пункті, де підкреслюється відданість Будапешта членству в ЄС і НАТО, згадуються «громадські консультації» щодо санкцій і результати виборів квітня 2022 року як доказ, що «замість постачання зброї та подальших санкцій потрібно якнайшвидше почати переговори про мир».

Окремо в резолюції підкреслюють, що Угорщина з початку повномасштабного вторгнення Росії здійснює «найбільшу гуманітарну операцію у своїй історії», а угорське населення Закарпаття «вкрай потерпає від збройного конфлікту» й призову, який «втягує ще більше закарпатців на лінію фронту».

Крім того, з подачі правлячої партії «Фідес» у резолюцію додали пункт із закликом до угорських політиків «утриматись від позиції та політичних дій, які могли б завдати Угорщині значної економічної шкоди чи призвести її до війни».

Нагадаємо, президентка Угорщини Каталін Новак заявила про підтримку мирного плану для України. Вона відзначила, що цей мирний план не повинен призвести до перемоги Росії у війні, але повинен ґрунтуватися на «реалістичних цілях».

Теги: Угорщина Україна росія санкції Європа

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