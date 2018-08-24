Доба на Донбасі минула під залп артилерії бойовиків: багато загиблих та поранених



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Артилерія окупантів

Упродовж минулої доби п’ятеро українських захисників загинуло, семеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення

Упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, з випадками загострення на окремих ділянках, проте залишалася цілком контрольованою.

Як повідомляє прес-центр штабу Об’єднаних сил, противник 42 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі три рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Противник здійснював обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Луганське, Північне, Залізне, Новгородське, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Старогнатівка, Гранітне, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

Минулої доби найгарячіше було на луганському напрямку в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське. Тут противник інтенсивно застосовував артилерію та міномети, а також вдався до штурмових дій. Військовослужбовці Об’єднаних сил відбили атаку ворога та залишились на займаних позиціях, додають у штабі.

Також окупанти здійснювали обстріли з 82 мм мінометів по позиціях ЗСУ поблизу Луганського, Чермалика та Лебединського.

Упродовж минулої доби п’ятеро українських захисників загинуло, семеро військовослужбовців Об’єднаних сил зазнали поранення.

Протягом ночі окупанти п’ять разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Кримське, Гнутове, Павлопіль та Водяне. Біля Кримського вночі окупанти знову відкрили вогонь із 122 мм артилерії, поблизу Павлополя застосували 82 мм міномети.

Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України цієї доби немає.

За даними розвідки, за минулу добу 12 окупантів знищено, ще 20 отримали поранення.

Нагадаємо, станом на 18:00 четверга у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж дня на Донбасі загинули п'ятеро захисників України, ще семеро бійців отримали поранення.

Згодом стали відомі імена загиблих у четвер українських бійців на Донбасі. Наймолодший з них – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда.

Командир «Айдару» розповів про запеклий бій на Луганщині.

Також у четвер снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».

Пізно ввечері командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське»