Командир «Айдару» розповів про запеклий бій на Луганщині



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Командир батальйону «Айдар» Олександр Яковенко

Підрозділи «ЛНР» вдалося зупинити на рубежі вздовж Бахмутської траси

Командир окремого штурмового батальйону «Айдар» Олександр Яковенко заявив, що бойовики спробували захопити смуги забезпечення Збройних сил України на Бахмутській трасі в Луганській області, внаслідок чого загинули чотири бійці батальйону, а ще семеро дістали поранення.

Про це йдеться на сторінці «Айдару» у Facebook.

За словами Яковенка, бойовики почали атаку 23 серпня о 5:50, проте батальйон був заздалегідь попереджений про це розвідкою.

«В ніч артилерія батальйону та артилерійські засоби старшого начальника зайняли вогневі позиції, та були наведені на цілі противника», - зазначив він.

Яковенко розповів, що підрозділи на передньому краю лінії зіткнення посили в 4-5 разів, зокрема їм виділили додаткові кулемети, автоматичні гранатомети та боєприпаси.

«Близько шостої години ранку противник розпочав вогневий наліт. З усіх калібрів артилерії, що підтримувала дії підрозділів батальйону, ми розпочали подавлення артилерії противника», - заявив командир «Айдару», додавши, що бойовики перейшли у наступ поблизу східної околиці селища Жолобок у напрямку Сентянівка - Кримське.

Проте підрозділи так званої ЛНР вдалося зупинити на рубежі вздовж Бахмутської траси. Водночас резерв бойовиків спробував обійти підрозділи «Айдару» на правому фланзі, але резерв батальйону відбив атаку.

«Бій тривав близько чотирьох годин. Не досягнувши своєї мети, противник відійшов. Відступаючи оскаженіло вів вогонь в усій смузі оборони батальйону, намагаючись зруйнувати нами створенні оборонні позиції вздовж Бахмутської траси. Вмілими діями особового складу батальйону противник не захопив жодної позиції моїх підрозділів», - розповів Яковенко.

Він додав, що було вбито вісім бойовиків, ще 11 дістали поранення.

Нагадаємо, станом на 18:00 четверга у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж дня на Донбасі загинули п'ятеро захисників України, ще семеро бійців отримали поранення.

Згодом стали відомі імена загиблих у четвер українських бійців на Донбасі. Наймолодший з них – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда.

Також у четвер снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».

Пізно ввечері командувачем Об’єднаних сил прийнято рішення щодо тимчасового припинення пропуску осіб і транспортних засобів в КПВВ «Майорське»