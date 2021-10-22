Війна на Донбасі: поранено двох українських військових

Постраждалі воїни вже перебувають у лікувальному закладі, стан здоров’я задовільний

Упродовж доби 22 жовтня з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню, одного військового поранили, ще один зазнав бойового травмування. Про це повідомляє пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

«Неподалік Золотого-4 ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Красногорівки найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 100 мм», – заявили у штабі.

У бік Катеринівки окупанти два рази відкривали вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Українські позиції в районі Новолуганського противник обстріляв двічі, використовуючи великокаліберні кулемети та ручні протитанкові гранатомети.

Біля Новозванівки ворог застосував протитанковий ракетний комплекс. Поблизу Луганського обстріл вівся зі станкових протитанкових гранатометів.

Зазначається, що один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування. Вони у лікувальному закладі, стан здоров’я задовільний.

Зазначимо, за минулу добу бойовики здійснили чотири обстріли.

Також повідомлялося, що Україна пропонує міжнародним організаціям відвідати затриманого російського бойовика.