Поплічник Захарченка хотів втекти у Німеччину, бо набридли корупція і свавілля в «ДНР»

Чоловік побідкався, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину

Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР», який спробував в'їхати до підконтрольної українській владі території України через КПВВ «Гнутове». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. З 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі «поліції ДНР» на посаді



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Чоловік побідкався, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину

Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР», який спробував в'їхати до підконтрольної українській владі території України через КПВВ «Гнутове».

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

З 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі «поліції ДНР» на посаді оперуповноваженого.

Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх «коллег». Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину.

Чоловіка передали співробітникам поліції.