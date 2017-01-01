Поплічник Захарченка хотів втекти у Німеччину, бо набридли корупція і свавілля в «ДНР»
- Сьогодні, 10:56
-
Розсилка
Чоловік побідкався, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину
Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР», який спробував в'їхати до підконтрольної українській владі території України через КПВВ «Гнутове».
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
З 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі «поліції ДНР» на посаді оперуповноваженого.
Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх «коллег». Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину.
Чоловіка передали співробітникам поліції.