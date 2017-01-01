  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
    Кримінал

    Поплічник Захарченка хотів втекти у Німеччину, бо набридли корупція і свавілля в «ДНР»

    Чоловік побідкався, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину
    Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР», який спробував в'їхати до підконтрольної українській владі території України через КПВВ «Гнутове». Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби. З 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі «поліції ДНР» на посаді
    • Сьогодні, 10:56
    • Розсилка

    Чоловік побідкався, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину

    Прикордонники затримали колишнього «поліцейського ДНР», який спробував в'їхати до підконтрольної українській владі території України через КПВВ «Гнутове».

    Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

    З 2014 по 2015 роки чоловік проходив службу у Сніжнянському відділі «поліції ДНР» на посаді оперуповноваженого. 

    Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх «коллег». Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тож у Маріуполь їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати в Німеччину.

    Чоловіка передали співробітникам поліції.

     

    Читайте також
    прикордонники Маріуполь бойовики на Донбасі ДНР КПВВ паспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ