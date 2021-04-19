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    Докторка наук Виноград розповіла, чому Pfizer не є вакциною

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    Наталія Виноград розповіла, чому зросла тяжкість захворювання на коронавірус - Докторка наук Виноград розповіла, чому Pfizer не є вакциною
    Наталія Виноград розповіла, чому зросла тяжкість захворювання на коронавірус
    Фото: galinfo

    Всі регіони України отримуватимуть медичний пристрій кожні п’ять днів

    В Україні розпочалася масове щеплення вакциною Pfizer. Регіони не мають належного обладнання для зберігання медичного пристрою. Його треба тримати при температурі мінус 70-80 градусів, а такі умови можуть забезпечити лише склади у приватних закладах. Тому у МОЗ ухвалили рішення розвозити вакцину кожні п’ять днів. А на місцях потрібну температуру підтримуватимуть в умовах сухого льоду. Про це розповіла докторка медичних наук, головна спеціалістка МОЗ за спеціальністю «Епідеміологія» Наталія Виноград.

    «Третя хвиля пандемії була зумовлена циркуляцією нових штамів коронавірусу з певною кількістю додаткових мутацій. Це британський, південно-африканський, бразилійський, каліфорнійський, індійський штами, три мутанти французьких. Мутації збільшили заразливість і внесли суттєві зміни в розвиток епідеміологічного процесу. Звідси й зростання на 20-25 відсотків тяжкості захворювання», – пояснила Виноград.

    Вона зазначила, що Pfizer, яку придбала наша країна, не є вакциною в звичному розумінні: «Це – медичний пристрій. Попередні вакцини містили антиген, а ця зроблена за новою технологією і містить штучностворену матричну РНК. Це є генетична інформація, яка запустить синтез антигену у вакциновану людину, і на якій утворюються антитіла. Її реальна ефективність – 98 відсотків. І нові мутанти є чутливими до цієї вакцини».

    Наталія Виноград також розповіла, що за прогнозом третя хвиля коронавірусу мала бути б останньою, але в світі вже спостерігається четверта хвиля. Тому не варто зневажати запобігальними заходами і дотримуватися усіх рекомендацій фахівців.

    Нагадаємо, перша партія вакцини Pfizer прибула в Україну вранці 16 квітня. Україна отримала 117 тисяч доз препарату Comirnaty в межах глобального механізму COVAX.

    Першими щеплення вакциною Pfizer отримають мешканці та працівники будинків для літніх людей. Станом на ранок 19 квітня зробили 366 щеплень препаратом Pfizer.

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      Теги: вакцинація коронавірус
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