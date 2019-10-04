Долар перестав стрімко рости: курс валют на 4 жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У порівнянні із вчорашніми значеннями, курс долара виріс лише на дві копійки після стрибка на 66 копійок за попередні два дні

На п’ятницю, 4 жовтня, Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до долара та євро:

1 долар США - 24,88 грн;

1 євро - 27,24 грн.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

У порівнянні із вчорашніми значеннями, курс долара виріс на дві копійки після стрибка на 66 копійок за попередні два дні. Зростання курсу сповільнилося, зокрема, на тлі того, що НБУ почав продавати долари на міжбанку.

За тиждень - з 27 вересня по 4 жовтня - офіційна гривня по відношенню до долара ослабла вже на 76 копійок.

Нагадаємо, головний експерт Ради Національного банку України Віталій Шапран заявив, що зниження курсу української гривні до долара в останні дні після практично безперервного зміцнення протягом вересня зумовлене зниженням припливу валюти від нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.