glavcom.ua
Іванна Гончар
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Туреччину сколихнув сильний землетрус
Наразі відомо про 29 постраждалих

Очільник МВС Туреччини Алі Ерлікая відзвітував про наслідки землетрусу магнітудою 6,1, який стався 10 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

За повідомленням AFAD, землетрус найсильніше відчувався у провінціях Баликесір, Ізмір, Маніса та Стамбул. У пошуково-рятувальних роботах задіяні 319 людей та 79 одиниць техніки.

Ерликая заявив, що у Синдирги одна будівля обвалилася, ще одна зазнала серйозних пошкоджень. Тіло 81-річного чоловіки рятувальники витягли з-під завалів.

Загалом зруйновано 16 будівель у 68 сільських районах. Наразі відомо про 29 постраждалих. Жоден із 29 постраждалих не отримав серйозних травм.

Мобільні оператори Туреччини повідомили, що абонентам у зоні землетрусу надано безкоштовні дзвінки, інтернет та SMS для екстреного зв’язку.

Також стало відомо, що на автодорозі, що з’єднує турецькі міста Кушадаси та Сьоке, стався обвал дорожнього полотна через землетрус.

Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки фото 1

Раніше надзвичайну ситуацію прокоментував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він запевнив, що усі необхідні служби ліквідують наслідки стихії.

«Висловлюю співчуття всім нашим громадянам, які постраждали від землетрусу, що стався в Баликесірі та відчувався також у навколишніх провінціях», – сказав лідер держави.

Теги: рятувальники землетрус Туреччина

