ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога
фото: Новинарня

ЗСУ звільнили та зачистили село Безсалівка на Сумщині

Сили оборони України звільнили та повністю зачистили від російських окупантів населений пункт Безсалівка у Сумській області. Під час операції українські військові ліквідували 18 загарбників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

В операції зі звільнення населеного пункту були задіяні підрозділи 33-го окремого штурмового полку та 24-го окремого штурмового батальйону.

«Збройні Сили України продовжують й надалі знищувати ворога та наближують справедливий мир для нашої держави», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня російська терористична армія атакувала Сумщину ударними БпЛА. Внаслідок чого постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

За даними влади, у Сумській громаді – пошкоджені нежитлові будівлі, магазин та авто. Постраждав 54-річний чоловік. Медики обстежили його, надали допомогу.

Зокрема, у Шосткинській громаді внаслідок влучань трьох БпЛА пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об’єкти соціальної сфери. Григоров зазначив, що власникам пошкодженого майна нададуть необхідну допомогу.

До слова, президент України Володимир Зеленський відвідав Сумську область. Він заслухав доповіді військових про звільнення Андріївки та Кіндратівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави нашої держави.

Президент обговорив із командирами подальші кроки для деокупації територій.

