Дональд Трамп помиловал рэпера, который ранее поддержал его на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал американских рэперов Lil Wayne (Лил Уэйн, настоящее имя — Дуэйн Майкл Картер-младший) и Kodak Black (Кодак Блэк, настоящее имя — Билл К. Капри). Об этом сообщает Reuters в среду, 20 января.

Lil Wayne обвинялся в незаконном хранении огнестрельного оружия, найденного у него в 2019 году. В декабре 2020 года он признал себя виновным в преступлении.

Kodak Black в настоящее время находится в тюрьме, его приговорили к 46 месяцам лишения свободы за предоставление ложной информации ради покупки оружия в ноябре 2019 года.

38-летний Lil Wayne наиболее известен по таким хитам, как Lollipop и Mirror. В его дискографии 14 альбомов. Последняя пластинка под названием Funeral вышла в январе 2020-го. В 2021-м запланирован выход 15-го альбома хип-хоп-исполнителя, I Am Not a Human Being III.

23-летний Kodak Black — рэпер из Помпано-Бич, штат Флорида. В его дискографии три студийных альбома, последняя пластинка, Bill Israel, вышла в 2020 году. Артист наиболее известен по трекам Tunnel Vision и Transportin'.

Осенью прошлого года, накануне президентских выборов, Lil Wayne поддержал Дональда Трампа и его «платиновый план». Сообщалось, что это послужило причиной, по которой его бросила девушка.