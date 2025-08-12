Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року

На Лиманському напрямку окупаційні війська атакували 20 разів

За минулу добу відбулося 168 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема скинув 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5299 обстрілів, з них 105 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4980 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Каліївка Сумської області; Новоандріївка, Степногірськ, Григорівка Запорізької області; Придніпровське, Антонівка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами й два артилерійські засоби російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 13 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 23 керовані авіаційні бомби та здійснив 298 артилерійських обстрілів, зокрема 26 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Відбулося шість боєзіткнень у районах Вовчанська, Колодязного та Дворічанського.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Загризове, Богуславка.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне, Серебрянка та в напрямку Дружелюбівки, Середнього, Шандриголового, Ямполя.

На Сіверському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Впродовж минулої доби ворог здійснив вісім атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Виїмки та в напрямку Сіверська.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру.

На Торецькому напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив вісім атак у районах населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Наші захисники зупинили 48 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Володимирівка, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

На Новопавлівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 24 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Зелений Гай, Воскресенка, Мирне та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

На Гуляйпільському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

Нагадаємо, триває 1266-й день повномасштабної війни в Україні.