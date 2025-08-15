Головна Світ Соціум
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Переповнений та брудний пляж Бортмунда дратує туристів
фото із відкритих джерел

Пляж британського Борнмута – перший в антирейтингу європейських пляжів 

На пляж Борнмута у Великій Британії надходить найбільша кількість скарг, згідно з антирейтингом, складеним на основі відгуків на сайті TripAdvisor. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Згідно з доповіддю компанії Cloudwards, що спеціалізується на хмарних технологіях, європейські пляжі – одні з найнезручніших у світі, особливо коли йдеться про переповненість. Результати дослідження засновані на відгуках TripAdvisor про 200 найбільш відвідуваних пляжів світу.

Європа – світовий лідер з переповненості

Вісім із десяти пляжів, які найбільше критикують за переповненість, розташовані в Європі.

Пляж британського Борнмута – перший з європейських пляжів в антирейтингу та п'ятий у світі. Відвідувачі дуже часто висловлюють зауваження щодо його чистоти та натовпів відпочивальників.

Водночас мало яка європейська країна може зрівнятися з Італією за переповненістю пляжів. Пляж Ла Пелоза на Сардинії – приголомшлива піщана коса, оточена бірюзовими водами на північному заході острова, – очолив глобальний рейтинг за кількістю скарг на переповненість: майже у 87% негативних відгуків згадуються проблеми, пов'язані з нестачею місця для відпочивальників.

Пляж Ла Чінта, п'ятикілометрова ділянка білого піску на східному узбережжі Сардинії, посів друге місце у цій категорії.

Відразу за пляжними перлинами Сардинії розташувалися португальський пляж Прайя-да-Фалезія, відомий своїми «золотими» пісками й скелями, що нависають, Кала-Комте на Ібіці й крихітний Коннос Бей на Кіпрі, який часто описують як «шматочок райського острова». 

Грецькі пляжі серед найбрудніших

Греція виявилася кращою за багато напрямків, коли йдеться про переповненість пляжів, але виділилася і в інших категоріях.

Cloudwards проаналізувала понад 1,3 мільйона відгуків на TripAdvisor про 200 пляжів по всьому світу. Вони відфільтрували негативні відгуки за ключовими словами, що належать до чотирьох основних категорій скарг: бруд, переповненість, довгі черги та шум. Потім кожному пляжу був присвоєний бал від 0 до 100 залежно від частоти цих ключових слів. Чим частіше надходять скарги, тим вищий бал.

Лагуна Балос на Криті посідає 26-те місце у загальному антирейтингу, але сьоме за рівнем забрудненості: майже половина скарг стосувалася чистоти, а 40% – переповненості.

Елафонісі, ще один улюблений критський пляж, відомий своїми рожевими пісками та мілководдям, посів сьоме місце у списку пляжів у світі, на які скаржаться найчастіше. Більш ніж у 70% негативних відгуків згадується його переповненість, але мало хто згадує шум чи бруд пляжу.

Порто Кацикі, пляж з листівки на острові Лефкада в Іонічному морі, потрапив до десятки найгірших за рівнем шуму та безладу, отримавши 36 місце у рейтингу.

До слова, відпочивальники, які вирушають до Іспанії влітку, можуть бути оштрафовані на значні порушення нових суворих правил щодо відпочинку на пляжах. У популярних напрямках, таких як Барселона та Коста-Бланка, запроваджено суворі правила у боротьбі з так званим «резервуванням» місць на узбережжі.

