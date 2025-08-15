На саміті Трампа і Путіна російські пропагандисти ночуватимуть на стадіоні, а їхній міністр прибув у кофті з написом «СРСР»

Російська делегація журналістів, яка прибула на Аляску для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, зіткнулася з незвичними умовами: їх розмістили не в готелі, а на місцевому стадіоні. Цю ситуацію бурхливо обговорюють у соцмережах, а деякі деталі престуру викликають особливий резонанс. Про це пише «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Як повідомляють росЗМІ, посилаючись на інформацію від головного редактора пропагандистського телеканалу RT Маргарити Симоньян, під час перельоту журналістів годували котлетами по-київськи.

Після прибуття до Анкориджа з'ясувалося, що всіх журналістів розмістити у готелях неможливо, адже всі номери були заброньовані. У результаті для російських пропагандистів облаштували тимчасовий гуртожиток прямо на стадіоні, де для ночівлі встановили розкладачки, розділені ширмами для мінімальної приватності. У відео самі журналісти називають умови «спартанськими».

«Це щось від Червоного Хреста – і ось так у кожного подушечка, рушничок, ось такі ось загородки», – розповів кореспондент «Аргументів і фактів» Гліб Іванов.

Російські журналісти на Алясці ночуватимуть замість готелю на стадіоні pic.twitter.com/GnBjPjnqBk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 15, 2025

Російських журналістів, які прибули на Аляску для висвітлення переговорів президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа, розмістили на території спортивної арени Alaska Airlines Center.

«Ось у мене за спиною спортивна арена, де ми розмістимося. Російські журналісти. Будемо тут ночувати», – заявив кореспондент ura.ru. Він зазначив, що вони поїдуть на військову базу, де безпосередньо пройдуть переговори. За його словами, для журналістів на території бази буде організовано пресцентр і намет, який ще будують. Окрім того, організатори пообіцяли забезпечити учасників необхідними умовами для роботи, включаючи доступ до Wi-Fi. Очікується, що всі підготовчі роботи завершаться на початок заходу.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров одразу ж привернув увагу фотографів у Анкориджі, коли спустився з трапа літака в кофті з великим написом «СРСР».

Організатори зустрічі пояснили нестандартні умови для преси високою завантаженістю готелів Аляски у дні проведення міжнародних переговорів. У соцмережах бурхливо обговорюють не лише «кулінарну іронію долі» з котлетами по-київськи, але й незвичайні умови, в яких опинилися представники російських ЗМІ, що прибули висвітлювати важливу подію.

Нагадаємо, переговори між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці, які відбудуться вже сьогодні, не є спробою досягти миру, а, швидше, тактичним маневром Путіна для виходу з дипломатичної ізоляції.