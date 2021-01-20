Трамп відмовився помилувати самого себе

Трамп помилував 73 людини

Чинний президент США Дональд Трамп, термін повноважень якого закінчується 20 січня, помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб, повідомили в пресслужбі Білого дому. Його самого в цьому списку немає.

Раніше про те, що президент може помилувати самого себе, писала газета The New York Times. Джерела ЗМІ стверджували, що він обговорював із помічниками юридичні й політичні наслідки цього кроку. Трамп вважає, що противники його переслідуватимуть після відходу з поста президента.

Також The New York Times писала, що Трамп обговорював можливість помилування своїх дітей, дружини, зятя, а також особистого адвоката Рудольфа Джуліані. Однак, як випливає з повідомлення Білого дому, в останні години своєї роботи він цього робити не став.

Також у списку немає засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа й колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена.

У заяві говориться, що помилувані 73 людини, а стосовно 70 осіб пом'якшили покарання. Трамп вирішив одним зі своїх останніх рішень помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона. Його звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у межах кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Також Трамп підписав один із останніх своїх указів перед тим, як залишить Білий дім. Він постановив створити Сад національних героїв. Серед знаменитих людей, яким Трамп пропонує встановити пам'ятники, є Стів Джобс, мультиплікатор Уолт Дісней, співачка Уїтні Х'юстон і боксер Мухаммед Алі.

Нагадаємо, Трамп виступив із прощальною промовою. За його словами, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».