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    Трамп відмовився помилувати самого себе

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    Настанок Трамп вирішив&nbsp;помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона - Трамп відмовився помилувати самого себе
    Настанок Трамп вирішив помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона
    Фото: Drew Angerer/Getty Images

    Трамп помилував 73 людини

    Чинний президент США Дональд Трамп, термін повноважень якого закінчується 20 січня, помилував або пом'якшив покарання для 143 осіб, повідомили в пресслужбі Білого дому. Його самого в цьому списку немає.

    Раніше про те, що президент може помилувати самого себе, писала газета The New York Times. Джерела ЗМІ стверджували, що він обговорював із помічниками юридичні й політичні наслідки цього кроку. Трамп вважає, що  противники його переслідуватимуть після відходу з поста президента. 

    Також The New York Times писала, що Трамп обговорював можливість помилування своїх дітей, дружини, зятя, а також особистого адвоката Рудольфа Джуліані. Однак, як випливає з повідомлення Білого дому, в останні години своєї роботи він цього робити не став.

    Також у списку немає засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа й колишнього співробітника Агентства національної безпеки США Едварда Сноудена.

    У заяві говориться, що помилувані 73 людини, а стосовно 70 осіб пом'якшили покарання. Трамп вирішив одним зі своїх останніх рішень помилувати свого колишнього радника Стіва Беннона. Його звинуватили в шахрайстві на сотні тисяч доларів у межах кампанії зі збору коштів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

    Також Трамп підписав один із останніх своїх указів перед тим, як залишить Білий дім. Він постановив створити Сад національних героївСеред знаменитих людей, яким Трамп пропонує встановити пам'ятники, є Стів Джобс, мультиплікатор Уолт Дісней, співачка Уїтні Х'юстон і боксер Мухаммед Алі.

    Нагадаємо, Трамп виступив із прощальною промовоюЗа його словами, він відчуває гордість, що не почав жодної нової війни, і окремо відзначив, що відновив союзи США з іншими країнами і протистояв Китаю «як ніколи раніше».

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    Теги: США Дональд Трамп помилування
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