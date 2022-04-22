Донеччина: Росія за добу вбила трьох мирних мешканців

Лише за одну добу військові РФ вбили на Донеччині трьох мирних мешканців

Ще сім осіб, які проживають на території Донецької області, отримали поранення

У п'ятницю, 22 квітня, внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинули ще троє мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, люди загинули у Мар’їнці, Зеленому Полі та Новоселівці Другій. Семеро осіб дістали поранення під час обстрілів селищ і міст російськими військами.

За словами Кириленка, також вдалося уточнити інформацію щодо одного пораненого у Маріуполі. Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

Загалом від початку повномасштабних бойових дій на території України російські військові вбили 257 мирних мешканців Донеччини. Ще 825 людей отримали поранення.

Нагадаємо, від початку війни з Донеччини виїхало майже три чверті населення.

Ворог продовжує активні бойові дії, тому влада Донеччини постійно наполягає на евакуації мирного населення.