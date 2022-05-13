Доба на південному фронті: ЗСУ сто разів вразили позиції окупантів

Ворог на Одещині та Херсонщині намагається поширювати фейки щодо ситуації в Україні, однак місцеві їм не вірять

Наші захисники ліквідували 57 окупантів за день

Ракетно-артилерійські підрозділи та авіація ЗСУ на півдні України завдали понад сто ударів по позиціях російської армії за минулу добу. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Загальні втрати склали: 57 рашистів, 6 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки», – йдеться у зведенні.

Протягом минулої доби, 12 травня, окупанти продовжували обстрілювати Миколаївську область, відкриваючи артилерійський і ракетно-залповий вогонь. В результаті атак були пошкоджені об'єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури.

В Одеській області фіксуються спроби противника розхитувати ситуацію щодо прокладки сухопутного коридору від окупованого Криму до невизнаного Придністров'я в Молдові, втягування наявних у самопроголошеній «республіці» військових сил РФ у війну із заходу, а також фейків про «скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів».

У Херсонській області на фоні спроб окупантів організувати псевдо-референдум і включити регіон до складу РФ жителі Херсона протидіють планам загарбників. На вулицях міста з'являються українські прапори «як свідчення того, що населення не сприймає нав'язані ворогом символи, владу, спосіб життя».

Корабельне угруповання в Чорному морі складає чотири кораблі і два підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу «Калібр». Тож загроза ракетних ударів по всій території України залишається актуальною.

Як відомо, військові знищили командний пункт окупантів на Херсонщині (відео).

Нагадаємо, на Херсонщині рашисти обстріляли колону біженців.

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